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    Ankarada TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçirilib

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2026
    • 12:46
    Ankarada TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçirilib

    Ankarada 29-30 oktyabr 2026-cı il tarixlərində keçiriləcək 13-cü Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Zirvə Görüşü çərçivəsində bu gün TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçirilib.

    "Report"un Türkiyə bürosunun xəbərinə görə, bu ölkənin xarici işlər naziri Hakan Fidan TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasına ev sahibliyi edib.

    Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasından sonra ailə fotosu çəkilib.

    Qeyd edək ki, TDT "Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurası" kimi qurulan Türk Dövlətləri Təşkilatı 3 oktyabr 2009-cu ildə Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstan arasında imzalanmış Naxçıvan Sazişi ilə təsis edilib. Adı 2021-ci ildə İstanbul Zirvə Görüşündə Türk Dövlətləri Təşkilatı olaraq dəyişdirilib.

    Təşkilatın əsas məqsədləri Türk dövlətləri arasında qarşılıqlı etimadı, siyasi həmrəyliyi gücləndirmək, iqtisadi və texniki əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və dərinləşdirmək, Türk dünyasının tarixi və mədəni irsini sənədləşdirmək və təbliğ etməkdir. Katibliyi İstanbulda yerləşən TDT-nin beş üzv dövləti (Türkiyə, Azərbaycan, Qırğızıstan, Qazaxıstan, Özbəkistan) və dörd müşahidəçisi (Macarıstan, Türkmənistan, Şimali Kipr və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı) var.

    2025-ci ilin oktyabr ayından bəri Azərbaycan TDT-nin dönəm sədridir. Təşkilatın qaydalarına görə, sədrlik bu dəfə Dövlət Başçıları Zirvəsindən sonra Azərbaycandan Türkiyəyə ötürüləcək.

    Zirvə görüşü Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ev sahibliyi ilə "Türk Dünyasının Əsri" vizyonundan və İsmayıl bəy Qaspıralının "Türk Əsri: Dildə, Düşüncədə və Fəaliyyətdə Birlik" mövzusuna həsr olunacaq.

    Ankarada TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçirilib
    Ankarada TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçirilib
    Ankarada TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçirilib
    Ankarada TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçirilib
    Ankarada TDT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçirilib
    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Hakan Fidan İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Türk dünyası Qırğız Respublikası Ankara
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