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    Taleh Kazımov: "Gələn il bank sektorunda konsolidasiya qərarı olarsa, dəstəkləyəcəyik"

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2026
    • 12:52
    Taleh Kazımov: Gələn il bank sektorunda konsolidasiya qərarı olarsa, dəstəkləyəcəyik

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) gələn il bank sektorunda konsolidasiya qərarı olarsa, bunu dəstəkləyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin sədri Taleh Kazımov bildirib.

    "Azərbaycan Mərkəzi Bankı olaraq konsolidasiyanı dəstəkləyirik. Çünki düşünürük ki, maliyyə sektorunun strukturuna nəzər saldıqda, iki-üç böyük bankın konsolidasiyası nəticəsində rəqabət arta bilər. Gözləntimiz də məhz budur. Gələn il konsolidasiya ilə bağlı hər hansı tədbir və ya plan olarsa, biz bunu dəstəkləyəcəyik. Sözsüz ki, maliyyə sektorunda rəqabətin təmin edilməsi də vacibdir. Hazırda bu il üçün belə bir planımız yoxdur. Gələn il hər hansı yenilik olarsa, bu barədə məlumat verəcəyik", - o qeyd edib.

    Taleh Kazımov Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    Талех Кязымов: ЦБА готов поддержать консолидацию банковского сектора в 2027 году
    Kazimov: CBA to support banking sector consolidation if pursued next year
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