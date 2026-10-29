Талех Кязымов: ЦБА готов поддержать консолидацию банковского сектора в 2027 году

Центральный банк Азербайджана поддержит консолидацию в банковском секторе, если такое решение будет принято в следующем году.

Как передает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов.

По его словам, позиция регулятора сводится к тому, что объединение двух-трех крупных банков может усилить конкуренцию в финансовом секторе.

"Центробанк поддерживает консолидацию. Потому что мы считаем, что при взгляде на структуру финансового сектора консолидация двух-трех крупных банков может усилить конкуренцию. Именно таково наше ожидание. Если в следующем году будут какие-либо меры или планы по консолидации, мы это поддержим. Безусловно, важно обеспечение конкуренции в финансовом секторе. В настоящее время на этот год такого плана у нас нет", - сказал Кязымов.