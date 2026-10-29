Талех Кязымов: ЦБА готов поддержать консолидацию банковского сектора в 2027 году
- 29 октября, 2026
- 13:19
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Центральный банк Азербайджана поддержит консолидацию в банковском секторе, если такое решение будет принято в следующем году.
Как передает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов.
По его словам, позиция регулятора сводится к тому, что объединение двух-трех крупных банков может усилить конкуренцию в финансовом секторе.
"Центробанк поддерживает консолидацию. Потому что мы считаем, что при взгляде на структуру финансового сектора консолидация двух-трех крупных банков может усилить конкуренцию. Именно таково наше ожидание. Если в следующем году будут какие-либо меры или планы по консолидации, мы это поддержим. Безусловно, важно обеспечение конкуренции в финансовом секторе. В настоящее время на этот год такого плана у нас нет", - сказал Кязымов.