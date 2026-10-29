Taleh Kazımov: "AMB-nin prudensial tələbləri beynəlxalq standartlarla müqayisədə yumşaqdır"
- 29 oktyabr, 2026
- 12:41
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) müəyyən etdiyi prudensial tələblər beynəlxalq standartlarla qarşılaşdırıldıqda sərt hesab edilə bilməz, əksinə, sahibkarlıq fəaliyyətinin, xüsusilə kiçik və orta biznes subyektlərinin, aqrar sahənin və ixrac yönümlü sektorların maliyyələşdirilməsini stimullaşdıracaq həddə yumşaqdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin sədri Taleh Kazımov bildirib.
Onun sözlərinə görə, dünya təcrübəsi ilə müqayisə etdikdə, kiçik və orta sahibkarlıq, aqrar sektor və ixrac fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrin kreditlə təmin edilməsinə dair prudensial normalar olduqca mülayimdir:
"Bəzən beynəlxalq ekspertlər də bizə irad tuturlar ki, bu normalar lazım olduğundan daha yumşaqdır. Bu səbəbdən prudensial tələblərimizin həddindən artıq sərt olduğuna dair mülahizəni qətiyyətlə rədd edirəm. Əgər həqiqətən sərt limitlərimiz və normalarımız mövcuddursa, buradan hər kəsə açıq təklif irəli sürürəm ki, qaydalarımız internet resurslarında yerləşdirilib. Gəlin, həmin konkret bəndi masaya qoyun və göstərin ki, bax, bu tələb ucbatından kreditlər verilmir. Əgər bunu sübut edən müəyyən bir maddə təqdim oluna bilərsə, mən bunu qəbul etməyə hazıram. Lakin belə bir norma mövcud deyil.
Yeni qaydalarımızı mütəxəssislər ətraflı araşdırsalar, görəcəklər ki, orada təkcə sərtləşdirmə yox, həmçinin yumşaltmalar da nəzərdə tutulub. Xüsusilə bankların istehlak kreditləri üzrə normalarında həm sərtləşdirmə, həm də yumşaltma elementləri mövcuddur. Sərtləşdirmənin əsas hədəfi kreditləşməni azaltmaq deyil, daha aşağı riskli kredit təcrübəsini stimullaşdırmaqdır. Yeni tətbiqə verilən digər normalar isə əsasən yumşaltma xarakterlidir. Buna görə də sizə və mütəxəssislərə çağırışım budur ki, hər şeydən əvvəl qaydaları diqqətlə nəzərdən keçirək. İmkan olduqda, onları beynəlxalq praktika ilə tutuşduraq, yalnız bundan sonra tələblərin mülayim, sərt və ya fərqli olduğu barədə rəy bildirək".
Biznesin maliyyələşdirilməsi məsələsinə toxunaraq T. Kazımov xatırladıb ki, 2017–2018-ci illərdən etibarən biznes kreditləşməsi ilə əlaqədar normalar formalaşıb.
"Bu sahədə bütün dünyada qəbul edilmiş fundamental prinsiplər və standartlar mövcuddur. Onlarla müqayisə apardıqda aydın olur ki, bizdəki tələblər kifayət qədər yumşaqdır. Ona görə də bir daha xahiş edirəm ki, rəy bildirməzdən öncə qaydalarımızı diqqətlə araşdırın, suallarınızı ünvanlayın, sonra mövqeyinizi ifadə edin. Kimin təklifi yaxud etirazı varsa, konkret olaraq hansı maddənin sahibkarlıq kreditləşməsini məhdudlaşdırdığını göstərsin. Bizim qapımız hər zaman açıqdır. Ola bilsin ki, istehlak kreditləşməsi üzrə normalarımız nisbətən daha sərtdir. Bunun başlıca səbəbi vətəndaşların həddindən artıq borclanmasının qarşısının alınmasıdır".