"AzərEnerji" ixrac gəlirlərini 53 %-dən çox artırıb
Energetika
- 29 oktyabr, 2026
- 12:41
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Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "AzərEnerji" ASC 9,2 milyon ABŞ dolları dəyərində ixrac gəliri əldə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın oktyabr sayında bildirilir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,2 milyon ABŞ dolları və yaxud 53,3 % çoxdur.
9 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,5 % artaraq 3,2 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
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