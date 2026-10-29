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    "AzərEnerji" ixrac gəlirlərini 53 %-dən çox artırıb

    Energetika
    • 29 oktyabr, 2026
    • 12:41
    AzərEnerji ixrac gəlirlərini 53 %-dən çox artırıb
    google.az

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında "AzərEnerji" ASC 9,2 milyon ABŞ dolları dəyərində ixrac gəliri əldə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın oktyabr sayında bildirilir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,2 milyon ABŞ dolları və yaxud 53,3 % çoxdur.

    9 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,5 % artaraq 3,2 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    AzərEnerji ASC İxrac İcmalı İxrac gəlirləri
    Более чем на 53% выросли экспортные доходы "Азерэнержи"
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