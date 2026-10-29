Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Более чем на 53% выросли экспортные доходы "Азерэнержи"

    Энергетика
    • 29 октября, 2026
    • 12:52
    Более чем на 53% выросли экспортные доходы Азерэнержи
    google.az

    Экспортный доход ОАО "Азерэнержи" составил $9,2 млн в январе-сентябре этого года, что на $3,2 млн, или на 53,3%, больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

    Согласно данным, за 9 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 20,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года до $3,2 млрд.

    ОАО Азерэнержи Ненефтяной экспорт Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРК)
    "AzərEnerji" ixrac gəlirlərini 53 %-dən çox artırıb
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    13:10
    Президент Палестины находится с рабочим визитом в Республике Кипр
    Другие страны
    13:07
    Следующее заседание "Рамштайна" пройдет 17 ноября в штаб-квартире НАТО
    Другие страны
    13:01
    Азербайджан разработает законодательные стимулы для стартапов и инвесторов
    ИКТ
    13:01
    ЦБА не видит необходимости в новых ограничениях к Bank Melli Iran
    Финансы
    12:58
    ФАС России поддержала предложение Азербайджана о совместной работе по антимонопольным нарушениям в госзакупках
    Бизнес
    12:56
    В Азербайджане социально ориентированные расходы бюджета выросли почти на 15%
    Финансы
    12:55
    В Азербайджане оборот национальной платежной системы увеличился на 46%
    Финансы
    12:55
    Кямран Алиев наградил главу антикоррупционного ведомства Саудовской Аравии
    Внешняя политика
    12:54
    Завтра в Баку осадков не ожидается
    Экология
    Лента новостей