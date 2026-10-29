Более чем на 53% выросли экспортные доходы "Азерэнержи"

Экспортный доход ОАО "Азерэнержи" составил $9,2 млн в январе-сентябре этого года, что на $3,2 млн, или на 53,3%, больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

Согласно данным, за 9 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 20,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года до $3,2 млрд.