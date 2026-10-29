Более чем на 53% выросли экспортные доходы "Азерэнержи"
Энергетика
- 29 октября, 2026
- 12:52
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Экспортный доход ОАО "Азерэнержи" составил $9,2 млн в январе-сентябре этого года, что на $3,2 млн, или на 53,3%, больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа и коммуникации экономических реформ.
Согласно данным, за 9 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 20,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года до $3,2 млрд.
Последние новости
13:10
Президент Палестины находится с рабочим визитом в Республике КипрДругие страны
13:07
Следующее заседание "Рамштайна" пройдет 17 ноября в штаб-квартире НАТОДругие страны
13:01
Азербайджан разработает законодательные стимулы для стартапов и инвесторовИКТ
13:01
ЦБА не видит необходимости в новых ограничениях к Bank Melli IranФинансы
12:58
ФАС России поддержала предложение Азербайджана о совместной работе по антимонопольным нарушениям в госзакупкахБизнес
12:56
В Азербайджане социально ориентированные расходы бюджета выросли почти на 15%Финансы
12:55
В Азербайджане оборот национальной платежной системы увеличился на 46%Финансы
12:55
Кямран Алиев наградил главу антикоррупционного ведомства Саудовской АравииВнешняя политика
12:54
Завтра в Баку осадков не ожидаетсяЭкология