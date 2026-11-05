Карапетяна отправят в СИЗО на один месяц, арест Царукяна продлен на 3 месяца - Дополнено

Глава группы компаний "Ташир", руководитель оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян, ранее находившийся под домашним арестом в Ереване, арестован решением суда на один месяц.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

В среду он был задержан и доставлен в Следственный комитет (СК) Армении.

Позже СК выступил с заявлением, утверждая, что в результате действий Карапетяна и связанных с ним лиц компании "Электросети Армении" был причинен ущерб в размере 64,5 млрд драмов (около $177 млн). По версии следствия, Карапетян и лица, действовавшие по его указаниям в 2016-2024 годах, уличены в превышении служебных полномочий в частном секторе, хищении имущества и отмывании денег в особо крупных размерах.

15 октября правительство Армении приняло решение о признании 100% акций компании "Электрические сети Армении" (ЭСА), принадлежащей Карапетяну, объектом преобладающего общественного интереса.

Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что ЭСА станет государственной собственностью, которая затем будет передана в управление международной топ-компании или группе компаний.

Также стало известно, что арест лидера оппозиционной партии "Процветающей Армении" Гагика Царукяна продлен на три месяца. Царукяна обвиняют в мошенничестве и отмывании $21 млн по делу о деятельности Армяно-иранской торговой палаты в 2022–2024 годах. Ему также вменяют мошенническое хищение $934 тыс. в рамках сделки по поставке топлива у гражданина Ирана. Он находится под арестом с 7 июля 2026 года.