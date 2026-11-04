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    Лидера "Сильной Армении" Самвела Карапетяна увезли после обысков - Обновлено

    В регионе
    • 04 ноября, 2026
    • 14:58
    Лидера Сильной Армении Самвела Карапетяна увезли после обысков - Обновлено

    Сотрудники спецназа СНБ Армении увезли лидера партии "Сильной Армении" Самвела Карапетяна после обысков в его доме.

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

    Следователи Следственного комитета Армении проводят обыски в домах главы ГК "Ташир", лидера оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и его племянника, главы одноименной парламентской фракции Нарека Карапетяна.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

    Обыски также проходят по другим адресам, связанным с семьей Карапетянов.

    Отметим, что Самвел Карапетян находится под домашним арестом с 19 января 2026 года. Он был арестован в июне 2025 года по обвинению в призыве к захвату власти и до решения о домашнем аресте содержался в уголовно-исполнительном учреждении Службы национальной безопасности.

    В СК Армении сообщили, что в рамках уголовного производства, расследуемого Главным управлением по расследованию экономических преступлений и контрабанды одновременно проводятся обыски по 65 адресам.

    Самвел Карапетян Нарек Карапетян Партия Сильная Армения
    Ermənistan İstintaq Komitəsi Samvel Karapetyan və Narek Karapetyanın evində axtarışlar aparır
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