Лидера "Сильной Армении" Самвела Карапетяна увезли после обысков - Обновлено

Сотрудники спецназа СНБ Армении увезли лидера партии "Сильной Армении" Самвела Карапетяна после обысков в его доме.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

10:23

Следователи Следственного комитета Армении проводят обыски в домах главы ГК "Ташир", лидера оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна и его племянника, главы одноименной парламентской фракции Нарека Карапетяна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

Обыски также проходят по другим адресам, связанным с семьей Карапетянов.

Отметим, что Самвел Карапетян находится под домашним арестом с 19 января 2026 года. Он был арестован в июне 2025 года по обвинению в призыве к захвату власти и до решения о домашнем аресте содержался в уголовно-исполнительном учреждении Службы национальной безопасности.

В СК Армении сообщили, что в рамках уголовного производства, расследуемого Главным управлением по расследованию экономических преступлений и контрабанды одновременно проводятся обыски по 65 адресам.