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    В Армении могут продлить арест оппозиционеру Царукяну еще на 3 месяца

    В регионе
    • 04 ноября, 2026
    • 16:26
    В Армении могут продлить арест оппозиционеру Царукяну еще на 3 месяца

    Прокурор по делу лидера оппозиционной "Процветающей Армении" просит у суда продлить арест Гагику Царукяну еще на 3 месяца.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

    Это объясняется тем, что альтернативные меры пресечения не в состоянии обеспечить требования Уголовно-процессуального кодекса в отношении обвиняемого.

    Адвокат Царукяна Ерем Саркисян отметил, что прокуроры приводят одни и те же обоснования в отношении всех обвиняемых. В этом плане он назвал обсуждение в суде чисто формальной процедурой.

    "Прокуроры должны сказать, как Царукян может препятствовать следствию, чтобы мы могли приводить контраргументы", - отметил он.

    Царукяна обвиняют в мошенничестве и отмывании денег на сумму $21 млн по событиям 2022-2024 годы, связанным с действием Армяно-иранской торговой палаты. Политику также вменяют "мошенническое хищение $934 тыс." в рамках сделки по поставке топлива у гражданина Ирана.

    Ermənistanda müxalifətçi Tsarukyanın həbs müddəti daha 3 ay uzadıla bilər
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