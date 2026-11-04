В Армении могут продлить арест оппозиционеру Царукяну еще на 3 месяца

Прокурор по делу лидера оппозиционной "Процветающей Армении" просит у суда продлить арест Гагику Царукяну еще на 3 месяца.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

Это объясняется тем, что альтернативные меры пресечения не в состоянии обеспечить требования Уголовно-процессуального кодекса в отношении обвиняемого.

Адвокат Царукяна Ерем Саркисян отметил, что прокуроры приводят одни и те же обоснования в отношении всех обвиняемых. В этом плане он назвал обсуждение в суде чисто формальной процедурой.

"Прокуроры должны сказать, как Царукян может препятствовать следствию, чтобы мы могли приводить контраргументы", - отметил он.

Царукяна обвиняют в мошенничестве и отмывании денег на сумму $21 млн по событиям 2022-2024 годы, связанным с действием Армяно-иранской торговой палаты. Политику также вменяют "мошенническое хищение $934 тыс." в рамках сделки по поставке топлива у гражданина Ирана.