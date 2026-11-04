İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Ermənistanda müxalifətçi Tsarukyanın həbs müddəti daha 3 ay uzadıla bilər

    Region
    • 04 noyabr, 2026
    • 17:30
    Ermənistanda müxalifətçi Tsarukyanın həbs müddəti daha 3 ay uzadıla bilər

    Müxalif "Çiçəklənən Ermənistan" partiyasının lideri Qaqik Tsarukyanın işi üzrə prokuror məhkəmədən onun həbs müddətinin daha 3 ay uzadılmasını xahiş edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.

    Bu, alternativ qətimkan tədbirlərinin təqsirləndirilən şəxsə münasibətdə Cinayət-Prosessual Məcəllənin tələblərini təmin edə bilməməsi ilə izah edilir.

    Tsarukyanın vəkili Yerem Sarkisyan qeyd edib ki, prokurorlar bütün təqsirləndirilən şəxslərə münasibətdə eyni arqumentləri gətirirlər. Bu baxımdan o, məhkəmədəki müzakirəni sırf formal prosedur adlandırıb.

    "Prokurorlar Tsarukyanın istintaqa necə mane ola biləcəyini deməlidirlər ki, biz də əks-arqumentlər təqdim edə bilək", - o qeyd edib.

    Tsarukyan Ermənistan-İran Ticarət Palatasının fəaliyyəti ilə bağlı 2022-2024-cü illərdəki hadisələr üzrə 21 milyon dollar məbləğində dələduzluqda və çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunur. Siyasətçi həmçinin İran vətəndaşından yanacaq tədarükü üzrə sövdələşmə çərçivəsində 934 min dolları dələduzluq yolu ilə mənimsəməkdə ittiham olunur.

    Qaqik Tsarukyan Çiçəklənən Ermənistan
    В Армении могут продлить арест оппозиционеру Царукяну еще на 3 месяца
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