Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Ученые выяснили, как физические упражнения защищают мозг от болезни Альцгеймера

    Здоровье
    • 21 февраля, 2026
    • 05:48
    Ученые выяснили, как физические упражнения защищают мозг от болезни Альцгеймера

    Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) обнаружили биологический механизм, объясняющий, почему физическая активность улучшает мышление и память.

    Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

    Оказалось, что упражнения укрепляют естественную защитную систему мозга, помогая ему противостоять возрастным повреждениям. С возрастом гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) - плотная сеть кровеносных сосудов, защищающая мозг от вредных веществ в крови - становится более хрупким и "протекающим". Это позволяет повреждающим соединениям проникать в ткань мозга, вызывая воспаление, связанное с когнитивным спадом и болезнью Альцгеймера.

    Ранее ученые заметили, что у тренирующихся мышей в печени вырабатывается больше фермента GPLD1, который омолаживает мозг, но сам не может проникнуть через ГЭБ. Новое исследование раскрыло этот парадокс. Оказалось, что GPLD1 влияет на другой белок - TNAP. С возрастом TNAP накапливается в клетках ГЭБ, ослабляя барьер. Когда мыши выполняют упражнения, их печень выделяет GPLD1 в кровоток. Этот фермент достигает сосудов мозга и "срезает" TNAP с поверхности клеток, восстанавливая целостность барьера.

    Эксперименты подтвердили ключевую роль TNAP. У молодых мышей, генетически модифицированных для избыточной выработки TNAP в ГЭБ, наблюдались проблемы с памятью, как у старых животных. А когда учёные снизили уровень TNAP у двухлетних мышей (эквивалент 70 человеческих лет), барьер стал менее проницаемым, воспаление уменьшилось, и животные лучше справлялись с тестами на память.

    Открытие предполагает, что разработка лекарств, способных "подрезать" такие белки, как TNAP, может стать новой стратегией восстановления ГЭБ даже после его возрастного ослабления.

    болезнь физическая форма научное исследование
    Alimlər fiziki məşqlərin beyni altshaymerdən necə qoruduğunu kəşf ediblər
    Ты - Король

    Последние новости

    05:48

    Ученые выяснили, как физические упражнения защищают мозг от болезни Альцгеймера

    Здоровье
    05:20

    Губернатор Иллинойса потребовал у США $8,7 млрд после решения о пошлинах

    Другие страны
    04:39

    МИД Сербии призвал своих граждан покинуть Иран из-за угроз безопасности

    Другие страны
    04:13

    Трамп подписал указ о введении 10% пошлин на импорт из всех стран

    Другие страны
    03:50

    Axios: Пентагон начал испытания дронов-камикадзе для массового производства

    Другие страны
    03:14

    Минфин США продлил операционную лицензию сербской компании NIS до 20 февраля

    Другие страны
    02:47

    СМИ: Дроны атаковали в РФ завод по производству ОТРК "Искандер"

    Другие страны
    02:09

    СМИ: Не менее 12 членов "Хезболлах" убиты при ударах Израиля

    Другие страны
    01:38

    Золото вновь дорожает

    Финансы
    Лента новостей