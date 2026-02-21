Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    СМИ: Дроны атаковали в РФ завод по производству ОТРК "Искандер"

    Другие страны
    • 21 февраля, 2026
    • 02:47
    СМИ: Дроны атаковали в РФ завод по производству ОТРК Искандер

    Неизвестные беспилотники атаковали город Воткинск в Удмуртской Республике РФ.

    Как передает Report, об этом сообщил губернатор региона Александр Бречалов.

    "По оперативным данным, есть повреждения и пострадавшие. Всем оказывается необходимая помощь", - сообщил он.

    Очевидцы в местных телеграм-каналах сообщают о не менее трех взрывах. На кадрах в социальных сетях указывается, что удары были нанесены по Воткинскому заводу, где производят оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер".

    атака дронов Удмуртия российско-украинская война
