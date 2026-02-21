СМИ: Дроны атаковали в РФ завод по производству ОТРК "Искандер"

Неизвестные беспилотники атаковали город Воткинск в Удмуртской Республике РФ.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор региона Александр Бречалов.

"По оперативным данным, есть повреждения и пострадавшие. Всем оказывается необходимая помощь", - сообщил он.

Очевидцы в местных телеграм-каналах сообщают о не менее трех взрывах. На кадрах в социальных сетях указывается, что удары были нанесены по Воткинскому заводу, где производят оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер".