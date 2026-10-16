МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с трагической гибелью учеников
- 16 октября, 2026
- 09:47
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Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с обрушением крыши частной школы в Пешаваре, в результате которого погибли ученики и учитель.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в соцсети Х.
"Выражаем глубокие соболезнования и искреннее сочувствие братскому Пакистану в связи с трагической гибелью учеников и учителя в результате обрушения части школьного здания в Пешаваре. Разделяем скорбь семей погибших и выражаем искренние соболезнования всем, кого затронула эта трагедия", - говорится в заявлении.
Отметим, что обрушение крыши частной школы в районе Дир-Колони города Пешавар привело к гибели не менее 34 учеников, большинство из которых были младше 13 лет, и учительницы.
We extend our deepest condolences and sincere sympathy to the brotherly Islamic Republic of Pakistan following the tragic collapse of parts of a school building in Peshawar, which claimed the lives of many students and a teacher. We share the grief of the bereaved families and extend our heartfelt sympathy to all those affected by this heartbreaking tragedy. @ForeignOfficePk— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 16, 2026