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    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с трагической гибелью учеников

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 09:47
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с трагической гибелью учеников

    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с обрушением крыши частной школы в Пешаваре, в результате которого погибли ученики и учитель.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в соцсети Х.

    "Выражаем глубокие соболезнования и искреннее сочувствие братскому Пакистану в связи с трагической гибелью учеников и учителя в результате обрушения части школьного здания в Пешаваре. Разделяем скорбь семей погибших и выражаем искренние соболезнования всем, кого затронула эта трагедия", - говорится в заявлении.

    Отметим, что обрушение крыши частной школы в районе Дир-Колони города Пешавар привело к гибели не менее 34 учеников, большинство из которых были младше 13 лет, и учительницы.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Пакистан
    Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib
    Azerbaijani MFA expresses condolences to Pakistan
    44 - Tezliklə
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