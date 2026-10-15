При обрушении крыши школы в Пакистане погибли 34 ученика - Обновлено-3
- 15 октября, 2026
- 15:19
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По меньшей мере 34 ученика, большинство из которых младше 13 лет, и учительница погибли в результате обрушения крыши частной школы в районе Дир-Колони города Пешавар (Пакистан).
Как передает Report, об этом сообщают пакистанские медиа со ссылкой на официальные лица.
В результате инцидента пострадали 20 детей.
По данным полиции, крыша обрушилась, когда внутри здания находилось от 110 до 115 детей.
По меньшей мере 28 детей и учительница погибли в результате обрушения крыши частной школы в районе Дир-Колони города Пешавар (Пакистан).
Как передает Report, об этом сообщают пакистанские медиа со ссылкой на официальные лица.
Также сообщается о 20 пострадавших детей.
Тем временем начальник столичной полиции Миан Саид заявил, что в результате обрушения крыши в пострадали более 40 человек.
Он сообщил, что владелец частной школы был арестован после инцидента.
Ведутся поисково-спасательные работы.
Число погибших в результате обрушения крыши частной школы в районе Дир-Колони города Пешавар (Пакистан) возросло до 22 человек.
Как передает Report, об этом сообщают пакистанские медиа.
Среди них 21 ученик и один педагог.
Также сообщается о пострадавших 20 детей.
По меньшей мере 17 учеников погибли в результате обрушения крыши частной школы в районе Дир-Колони города Пешавар (Пакистан).
Как передает Report, об этом сообщает издание Dawn.
Представитель больницы сообщил, что большинству из них 13 лет. В связи с инцидентом объявлено чрезвычайное положение.
Между тем, издание Express Tribune пишет, что помимо учеников, погиб и педагог.
Кроме того, более 30 пострадавших были доставлены в больницу.