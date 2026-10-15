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    При обрушении крыши школы в Пакистане погибли 34 ученика - Обновлено-3

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 15:19
    При обрушении крыши школы в Пакистане погибли 34 ученика - Обновлено-3

    По меньшей мере 34 ученика, большинство из которых младше 13 лет, и учительница погибли в результате обрушения крыши частной школы в районе Дир-Колони города Пешавар (Пакистан).

    Как передает Report, об этом сообщают пакистанские медиа со ссылкой на официальные лица.

    В результате инцидента пострадали 20 детей.

    По данным полиции, крыша обрушилась, когда внутри здания находилось от 110 до 115 детей.

    По меньшей мере 28 детей и учительница погибли в результате обрушения крыши частной школы в районе Дир-Колони города Пешавар (Пакистан).

    Как передает Report, об этом сообщают пакистанские медиа со ссылкой на официальные лица.

    Также сообщается о 20 пострадавших детей.

    Тем временем начальник столичной полиции Миан Саид заявил, что в результате обрушения крыши в пострадали более 40 человек.

    Он сообщил, что владелец частной школы был арестован после инцидента.

    Ведутся поисково-спасательные работы.

    Число погибших в результате обрушения крыши частной школы в районе Дир-Колони города Пешавар (Пакистан) возросло до 22 человек.

    Как передает Report, об этом сообщают пакистанские медиа.

    Среди них 21 ученик и один педагог.

    Также сообщается о пострадавших 20 детей.

    По меньшей мере 17 учеников погибли в результате обрушения крыши частной школы в районе Дир-Колони города Пешавар (Пакистан).

    Как передает Report, об этом сообщает издание Dawn.

    Представитель больницы сообщил, что большинству из них 13 лет. В связи с инцидентом объявлено чрезвычайное положение.

    Между тем, издание Express Tribune пишет, что помимо учеников, погиб и педагог.

    Кроме того, более 30 пострадавших были доставлены в больницу.

    Обрушение крыши Учебное заведение Пакистан
    Pakistanda məktəb damının uçması nəticəsində 34 şagird həlak olub - yenilənib-2
    34 students killed in school roof collapse in Pakistan – Updated-3
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