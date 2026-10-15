При обрушении крыши школы в Пакистане погибли 34 ученика - Обновлено-3

По меньшей мере 34 ученика, большинство из которых младше 13 лет, и учительница погибли в результате обрушения крыши частной школы в районе Дир-Колони города Пешавар (Пакистан).

Как передает Report, об этом сообщают пакистанские медиа со ссылкой на официальные лица.

В результате инцидента пострадали 20 детей.

По данным полиции, крыша обрушилась, когда внутри здания находилось от 110 до 115 детей.

11:15

По меньшей мере 28 детей и учительница погибли в результате обрушения крыши частной школы в районе Дир-Колони города Пешавар (Пакистан).

Как передает Report, об этом сообщают пакистанские медиа со ссылкой на официальные лица.

Также сообщается о 20 пострадавших детей.

Тем временем начальник столичной полиции Миан Саид заявил, что в результате обрушения крыши в пострадали более 40 человек.

Он сообщил, что владелец частной школы был арестован после инцидента.

Ведутся поисково-спасательные работы.

11:03

Число погибших в результате обрушения крыши частной школы в районе Дир-Колони города Пешавар (Пакистан) возросло до 22 человек.

Как передает Report, об этом сообщают пакистанские медиа.

Среди них 21 ученик и один педагог.

Также сообщается о пострадавших 20 детей.

10:20

По меньшей мере 17 учеников погибли в результате обрушения крыши частной школы в районе Дир-Колони города Пешавар (Пакистан).

Как передает Report, об этом сообщает издание Dawn.

Представитель больницы сообщил, что большинству из них 13 лет. В связи с инцидентом объявлено чрезвычайное положение.

Между тем, издание Express Tribune пишет, что помимо учеников, погиб и педагог.

Кроме того, более 30 пострадавших были доставлены в больницу.