Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib
- 16 oktyabr, 2026
- 09:34
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Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Pakistana başsağlığı verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" hesabında paylaşım edib.
"Pakistanın qardaş xalqına Pişəvərdə məktəb binasının bir hissəsinin uçması nəticəsində çoxsaylı şagirdin və bir müəllimin həyatını itirməsi ilə əlaqədar dərin hüznlə başsağlığı verir və təəssüfümüzü bildiririk. Həyatını itirənlərin ailələrinin kədərini bölüşür, bu faciədən zərər çəkən hər kəsə dərin hüznlə başsağlığı veririk", - deyə paylaşımda bildirilib.
Qeyd edək ki, Pakistanın Peşəvər şəhərinin Dir-Koloni rayonunda özəl məktəbin damının uçması nəticəsində ən azı 34 şagird və 1 müəllimə həlak olub.
We extend our deepest condolences and sincere sympathy to the brotherly Islamic Republic of Pakistan following the tragic collapse of parts of a school building in Peshawar, which claimed the lives of many students and a teacher. We share the grief of the bereaved families and extend our heartfelt sympathy to all those affected by this heartbreaking tragedy. @ForeignOfficePk— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 16, 2026