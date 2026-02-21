İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    KİV: Rusiyada "İsgəndər" raketinin istehsal edildiyi zavoda PUA hücumu olub

    Digər ölkələr
    • 21 fevral, 2026
    • 03:13
    KİV: Rusiyada İsgəndər raketinin istehsal edildiyi zavoda PUA hücumu olub

    Naməlum pilotsuz uçuş aparatları Rusiyanın Udmurtiya Respublikasındakı Votkinsk şəhərinə hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə regionun qubernatoru Aleksandr Breçalov məlumat verib.

    "Operativ məlumatlara görə, dağıntılar və xəsarət alanlar var. Hər kəsə lazımi köməklik göstərilir", – deyə o bildirib.

    Yerli "Telegram" kanallarında hadisə şahidləri azı üç partlayış barədə məlumat verirlər. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə zərbələrin "İsgəndər" raket komplekslərinin istehsal olunduğu "Votkinsk" zavoduna endirildiyi qeyd olunur.

