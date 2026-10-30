Azərbaycan Basketbol Liqası: V turda "Ordu" "Naxçıvanı" məğlub edib
Komanda
- 30 oktyabr, 2026
- 20:55
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Azərbaycan Basketbol Liqasında V tura start verilib.
"Report"un məlumatına görə, turun ilk oyun günündə "Naxçıvan" "Ordu" ilə qarşılaşıb.
Bakı İdman Sarayında, baş tutan görüş "Ordu"nun 84:76 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, V tura noyabrın 1-də yekun vurulacaq.
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