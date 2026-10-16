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    При тушении пожара на заводе в Южной Корее один пожарный умер, шестеро пострадали

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 09:32
    При тушении пожара на заводе в Южной Корее один пожарный умер, шестеро пострадали

    На металлообрабатывающем заводе в Бучхоне к западу от Сеула (Южная Корея) произошел пожар.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом сообщили официальные лица.

    В результате пожара один пожарный скончался от остановки сердца, еще шесть человек получили ранения.

    Пожар вспыхнул на четырехэтажном заводе утром, и примерно через два часа удалось взять под контроль основное возгорание.

    В тушении пожара было задействовано 80 пожарных.

    Пожар (возгорание) Южная Корея
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