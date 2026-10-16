При тушении пожара на заводе в Южной Корее один пожарный умер, шестеро пострадали
Другие страны
- 16 октября, 2026
- 09:32
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
На металлообрабатывающем заводе в Бучхоне к западу от Сеула (Южная Корея) произошел пожар.
Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом сообщили официальные лица.
В результате пожара один пожарный скончался от остановки сердца, еще шесть человек получили ранения.
Пожар вспыхнул на четырехэтажном заводе утром, и примерно через два часа удалось взять под контроль основное возгорание.
В тушении пожара было задействовано 80 пожарных.
Последние новости
15:38
Стивен Джеррард может возглавить английский клуб "Рексхэм"Футбол
15:37
Евросоюз выделит 38 млн евро на проекты в Грузии, прекратит финансирование властейВ регионе
15:32
Германия заключит соглашение с Nvidia о внедрении ИИ в промышленностьДругие страны
15:31
В Чехии в результате взрыва пострадали три человекаВ регионе
15:29
Венгрия и Украина договорились вывести двусторонние отношения на новый уровеньДругие страны
15:24
Сулейман Гусейнов: Операции по разминированию проводятся по установленным направлениямВнутренняя политика
15:14
Мирзиёев: SOCAR и BP проводят геологоразведочные работы на шести блоках в УстюртеЭнергетика
15:05
Азербайджан объявил в международный розыск турецкого обозревателя за призывы к захвату властиПроисшествия
14:54
ЦБА и Нацбанк Швейцарии обсудили глобальные вызовыФинансы