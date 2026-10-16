При тушении пожара на заводе в Южной Корее один пожарный умер, шестеро пострадали

На металлообрабатывающем заводе в Бучхоне к западу от Сеула (Южная Корея) произошел пожар.

Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом сообщили официальные лица.

В результате пожара один пожарный скончался от остановки сердца, еще шесть человек получили ранения.

Пожар вспыхнул на четырехэтажном заводе утром, и примерно через два часа удалось взять под контроль основное возгорание.

В тушении пожара было задействовано 80 пожарных.