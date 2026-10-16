Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    BP привлекла SLB к обработке сейсмических данных по месторождению "Карабах"

    Энергетика
    • 16 октября, 2026
    • 09:37
    BP привлекла SLB к обработке сейсмических данных по месторождению Карабах

    Нефтесервисная корпорация SLB подписала соглашение с британской BP на проведение обработки сейсмических данных в рамках освоения месторождения Карабах в акватории Каспийского моря.

    Как сообщает Report со ссылкой на SLB, данный контракт является логическим продолжением двух ранее заключенных соглашений по иным морским нефтегазовым проектам на Каспии, где BP выступает в роли оператора.

    "Глубокая региональная экспертиза SLB и ее многолетнее присутствие в Азербайджане в сочетании с неизменно высоким качеством получения изображений и практическими данными о резервуарах продолжают задавать стандарты сейсморазведки в Каспийском бассейне", - подчеркивается в официальном заявлении компании.

    Напомним, что 3 июня 2025 года, в рамках Бакинской энергетической недели, компания BP подписала с SOCAR соглашение о приобретении 35%-ной доли в проекте разработки месторождения "Карабах". Оставшиеся 65% в проекте принадлежат SOCAR.

    Компания BP планирует принять окончательное инвестиционное решение по месторождению "Карабах" к середине 2027 года.

    Месторождение "Карабах" расположено в 120 км к востоку от Баку и в 20-25 км от месторождения "Гюнешли", на глубине 150-200 метров. По предварительным оценкам, геологические запасы нефти на этом месторождении превышают 60 млн тонн, из которых извлекаемыми считаются 21 млн тонн нефти и 13 млрд кубометров газа.

    Сейсмические данные Обработка данных Компания SLB British Petroleum (BP) Месторождение Карабах
    "Qarabağ" yatağında seysmik məlumatların emalı üçün SLB-i ilə müqavilə imzalanıb
    SLB, BP ink deal for seismic data processing at Karabakh field in Caspian Sea
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    15:38
    Стивен Джеррард может возглавить английский клуб "Рексхэм"
    Футбол
    15:37
    Евросоюз выделит 38 млн евро на проекты в Грузии, прекратит финансирование властей
    В регионе
    15:32
    Германия заключит соглашение с Nvidia о внедрении ИИ в промышленность
    Другие страны
    15:31
    В Чехии в результате взрыва пострадали три человека
    В регионе
    15:29
    Венгрия и Украина договорились вывести двусторонние отношения на новый уровень
    Другие страны
    15:24
    Сулейман Гусейнов: Операции по разминированию проводятся по установленным направлениям
    Внутренняя политика
    15:14
    Мирзиёев: SOCAR и BP проводят геологоразведочные работы на шести блоках в Устюрте
    Энергетика
    15:05
    Азербайджан объявил в международный розыск турецкого обозревателя за призывы к захвату власти
    Происшествия
    14:54
    ЦБА и Нацбанк Швейцарии обсудили глобальные вызовы
    Финансы
    Лента новостей