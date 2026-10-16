BP привлекла SLB к обработке сейсмических данных по месторождению "Карабах"

Нефтесервисная корпорация SLB подписала соглашение с британской BP на проведение обработки сейсмических данных в рамках освоения месторождения Карабах в акватории Каспийского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на SLB, данный контракт является логическим продолжением двух ранее заключенных соглашений по иным морским нефтегазовым проектам на Каспии, где BP выступает в роли оператора.

"Глубокая региональная экспертиза SLB и ее многолетнее присутствие в Азербайджане в сочетании с неизменно высоким качеством получения изображений и практическими данными о резервуарах продолжают задавать стандарты сейсморазведки в Каспийском бассейне", - подчеркивается в официальном заявлении компании.

Напомним, что 3 июня 2025 года, в рамках Бакинской энергетической недели, компания BP подписала с SOCAR соглашение о приобретении 35%-ной доли в проекте разработки месторождения "Карабах". Оставшиеся 65% в проекте принадлежат SOCAR.

Компания BP планирует принять окончательное инвестиционное решение по месторождению "Карабах" к середине 2027 года.

Месторождение "Карабах" расположено в 120 км к востоку от Баку и в 20-25 км от месторождения "Гюнешли", на глубине 150-200 метров. По предварительным оценкам, геологические запасы нефти на этом месторождении превышают 60 млн тонн, из которых извлекаемыми считаются 21 млн тонн нефти и 13 млрд кубометров газа.