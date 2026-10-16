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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Президент Ирана находится с визитом в Армении

    В регионе
    • 16 октября, 2026
    • 09:37
    Президент Ирана находится с визитом в Армении

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Армению для участия в 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17).

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

    Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что на полях саммита также запланированы переговоры и обмен мнениями с лидерами ряда стран.

    Масуд Пезешкиан Армения
    Məsud Pezeşkian İrəvanda səfərdədir
    Iranian President Masoud Pezeshkian visiting Yerevan
    44 - Tezliklə
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