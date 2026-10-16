Президент Ирана находится с визитом в Армении

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Армению для участия в 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17).

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что на полях саммита также запланированы переговоры и обмен мнениями с лидерами ряда стран.