Президент Ирана находится с визитом в Армении
В регионе
- 16 октября, 2026
- 09:37
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Армению для участия в 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17).
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что на полях саммита также запланированы переговоры и обмен мнениями с лидерами ряда стран.
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