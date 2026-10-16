İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
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    Məsud Pezeşkian İrəvanda səfərdədir

    Region
    • 16 oktyabr, 2026
    • 09:33
    Məsud Pezeşkian İrəvanda səfərdədir

    İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkian Ermənistanda keçirilən Bioloji müxtəliflik Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 17-ci sammitində iştirak etmək üçün İrəvanda səfərdədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İRNA bildirib.

    Məlumata görə, Məsud Pezeşkianın konfransda çıxışı da gözlənilir.

    Məsud Pezeşkian İran İslam Respublikası Ermənistan
    Президент Ирана находится с визитом в Армении
    Iranian President Masoud Pezeshkian visiting Yerevan
    44 - Tezliklə
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