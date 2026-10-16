Məsud Pezeşkian İrəvanda səfərdədir
Region
- 16 oktyabr, 2026
- 09:33
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İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkian Ermənistanda keçirilən Bioloji müxtəliflik Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 17-ci sammitində iştirak etmək üçün İrəvanda səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İRNA bildirib.
Məlumata görə, Məsud Pezeşkianın konfransda çıxışı da gözlənilir.
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