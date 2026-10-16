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    Нефть марки Brent подешевела до $105,3 за баррель

    Энергетика
    • 16 октября, 2026
    • 09:41
    Нефть марки Brent подешевела до $105,3 за баррель

    Цены на нефть умеренно снизились в пятницу, однако могут завершить неделю в плюсе.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,62 (0,59%) до $105,30 за баррель.

    Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,68 (0,69%), до $97,29 за баррель.

    Накануне существенную поддержку ценам WTI оказали данные о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,557 млн баррелей из-за приостановки добычи в Мексиканском заливе в связи с ураганом. Падение стало рекордным с февраля.

    Товарные запасы бензина повысились на 3,518 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 2,527 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение резервов бензина на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

    Нефть марки WTI Нефть марки Brent Цена на нефть
    Brent crude falls to $105.3 per barrel
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