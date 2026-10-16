Нефть марки Brent подешевела до $105,3 за баррель

Цены на нефть умеренно снизились в пятницу, однако могут завершить неделю в плюсе.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,62 (0,59%) до $105,30 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,68 (0,69%), до $97,29 за баррель.

Накануне существенную поддержку ценам WTI оказали данные о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,557 млн баррелей из-за приостановки добычи в Мексиканском заливе в связи с ураганом. Падение стало рекордным с февраля.

Товарные запасы бензина повысились на 3,518 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 2,527 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение резервов бензина на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.