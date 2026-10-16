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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В Хырдалане разбиты окна школы, подозреваемый задержан

    Происшествия
    • 16 октября, 2026
    • 09:30
    В Хырдалане разбиты окна школы, подозреваемый задержан

    В одной из средних школ города Хырдалан Абшеронского района неизвестный ночью разбил камнями оконные стекла.

    Как сообщает Report, Бахтияр Мурадов, совершивший хулиганские действия, был задержан полицией.

    По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

    Хулиганство Средняя школа Хырдалан
    Xırdalanda məktəbin şüşələrini sındıran şəxs həbs edilib
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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