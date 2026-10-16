В Хырдалане разбиты окна школы, подозреваемый задержан
Происшествия
- 16 октября, 2026
- 09:30
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В одной из средних школ города Хырдалан Абшеронского района неизвестный ночью разбил камнями оконные стекла.
Как сообщает Report, Бахтияр Мурадов, совершивший хулиганские действия, был задержан полицией.
По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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