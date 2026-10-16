Xırdalanda məktəbin şüşələrini sındıran şəxs həbs edilib
Hadisə
- 16 oktyabr, 2026
- 09:22
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Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərində gecə saatlarında orta məktəblərdən birinin şüşələri daş parçaları ilə sındırılıb.
"Report" xəbər verir ki, polis xuliqanlıq hərəkətlərini törətməkdə şübhəli bilinən Bəxtiyar Muradovu saxlayaraq həbs edib.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.
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