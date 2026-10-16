İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Müstəqilliyin Bərpası Günü Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Xırdalanda məktəbin şüşələrini sındıran şəxs həbs edilib

    Hadisə
    • 16 oktyabr, 2026
    • 09:22
    Xırdalanda məktəbin şüşələrini sındıran şəxs həbs edilib

    Abşeron rayonunun Xırdalan şəhərində gecə saatlarında orta məktəblərdən birinin şüşələri daş parçaları ilə sındırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, polis xuliqanlıq hərəkətlərini törətməkdə şübhəli bilinən Bəxtiyar Muradovu saxlayaraq həbs edib.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.

    Həbs cəzası Ümumi təhsil müəssisələri Cinayət işi
    В Хырдалане разбиты окна школы, подозреваемый задержан
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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