Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    МИД Азербайджана поздравил Султана Гаджиева с назначением на пост генсека СВМДА

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 09:54
    МИД Азербайджана поздравил Султана Гаджиева с назначением на пост генсека СВМДА

    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило посла Султана Гаджиева с назначением на должность генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на 2026–2030 годы.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети X.

    "Желаем ему всяческих успехов на этой важной должности и в продвижении целей СВМДА по укреплению диалога, взаимного доверия и сотрудничества в Азии", - говорится в сообщении.

    Султан Гаджиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД)
    Rəsmi Bakı Sultan Hacıyevi AQEM-in Baş katibi təyin olunması münasibətilə təbrik edib
    Azerbaijan MFA congratulates Sultan Hajiyev on CICA appointment
    44 - Tezliklə
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