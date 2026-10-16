МИД Азербайджана поздравил Султана Гаджиева с назначением на пост генсека СВМДА
- 16 октября, 2026
- 09:54
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Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило посла Султана Гаджиева с назначением на должность генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на 2026–2030 годы.
Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети X.
"Желаем ему всяческих успехов на этой важной должности и в продвижении целей СВМДА по укреплению диалога, взаимного доверия и сотрудничества в Азии", - говорится в сообщении.
Congratulations to Ambassador Sultan Hajiyev on his appointment as the new Secretary General of CICA for the 2026–2030 term. Wishing him every success in this important role and in advancing CICA’s objectives of strengthening dialogue, mutual trust and cooperation across Asia. 🇦🇿 @CicaSecretariat— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 16, 2026