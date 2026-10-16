Rəsmi Bakı Sultan Hacıyevi AQEM-in Baş katibi təyin olunması münasibətilə təbrik edib
- 16 oktyabr, 2026
- 09:46
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Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Sultan Hacıyevi 2026–2030-cu illər üzrə Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) yeni Baş katibi təyin olunması münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.
"Ona bu mühüm vəzifəsində uğurlar arzulayır, Asiyada dialoqun, qarşılıqlı etimadın və əməkdaşlığın gücləndirilməsinə, eləcə də CICA-nın məqsədlərinin həyata keçirilməsinə töhfə verməsini diləyirik", - deyə paylaşımda qeyd edilib.
Congratulations to Ambassador Sultan Hajiyev on his appointment as the new Secretary General of CICA for the 2026–2030 term. Wishing him every success in this important role and in advancing CICA’s objectives of strengthening dialogue, mutual trust and cooperation across Asia. 🇦🇿 @CicaSecretariat— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 16, 2026