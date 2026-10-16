İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Rəsmi Bakı Sultan Hacıyevi AQEM-in Baş katibi təyin olunması münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 16 oktyabr, 2026
    • 09:46
    Rəsmi Bakı Sultan Hacıyevi AQEM-in Baş katibi təyin olunması münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Sultan Hacıyevi 2026–2030-cu illər üzrə Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) yeni Baş katibi təyin olunması münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

    "Ona bu mühüm vəzifəsində uğurlar arzulayır, Asiyada dialoqun, qarşılıqlı etimadın və əməkdaşlığın gücləndirilməsinə, eləcə də CICA-nın məqsədlərinin həyata keçirilməsinə töhfə verməsini diləyirik", - deyə paylaşımda qeyd edilib.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM)
    МИД Азербайджана поздравил Султана Гаджиева с назначением на пост генсека СВМДА
    Azerbaijan MFA congratulates Sultan Hajiyev on CICA appointment
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