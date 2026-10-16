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    Азербайджанская борчиха Гюнай Гурбанова завоевала серебро на ЧМ в Лас-Вегасе

    Индивидуальные
    • 16 октября, 2026
    • 09:44
    Азербайджанская борчиха Гюнай Гурбанова завоевала серебро на ЧМ в Лас-Вегасе

    Азербайджанская борчиха Гюнай Гурбанова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира U-23, проходящем в Лас-Вегасе (США).

    Как сообщает Report, спортсменка, выступающая в весовой категории до 59 кг, в финале проиграла украинке Алине Филипович по "последнему правилу" (4:4).

    Таким образом, Гурбанова заняла второе место на мундиале.

    Ранее среди борцов греко-римского стиля Эльмир Алиев (60 кг) завоевал серебряную медаль, а Руслан Нуруллаев (77 кг) - бронзовую.

    Азербайджан на соревнованиях в Лас-Вегасе (США), которые продлятся до 18 октября, представляют 23 борца.

    Чемпионат мира по борьбе
    Azərbaycan güləşçisi Günay Qurbanova dünya çempionatında gümüş medal qazanıb
    Azerbaijani wrestler Gunay Gurbanova wins silver at U23 World Championships
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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