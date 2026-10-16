Азербайджанская борчиха Гюнай Гурбанова завоевала серебро на ЧМ в Лас-Вегасе
Индивидуальные
- 16 октября, 2026
- 09:44
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Азербайджанская борчиха Гюнай Гурбанова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира U-23, проходящем в Лас-Вегасе (США).
Как сообщает Report, спортсменка, выступающая в весовой категории до 59 кг, в финале проиграла украинке Алине Филипович по "последнему правилу" (4:4).
Таким образом, Гурбанова заняла второе место на мундиале.
Ранее среди борцов греко-римского стиля Эльмир Алиев (60 кг) завоевал серебряную медаль, а Руслан Нуруллаев (77 кг) - бронзовую.
Азербайджан на соревнованиях в Лас-Вегасе (США), которые продлятся до 18 октября, представляют 23 борца.
Azərbaycan güləşçisi Günay Qurbanova dünya çempionatında gümüş medal qazanıb
Azerbaijani wrestler Gunay Gurbanova wins silver at U23 World Championships
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