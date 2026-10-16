Азербайджанская борчиха Гюнай Гурбанова завоевала серебро на ЧМ в Лас-Вегасе

Азербайджанская борчиха Гюнай Гурбанова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира U-23, проходящем в Лас-Вегасе (США).

Как сообщает Report, спортсменка, выступающая в весовой категории до 59 кг, в финале проиграла украинке Алине Филипович по "последнему правилу" (4:4).

Таким образом, Гурбанова заняла второе место на мундиале.

Ранее среди борцов греко-римского стиля Эльмир Алиев (60 кг) завоевал серебряную медаль, а Руслан Нуруллаев (77 кг) - бронзовую.

Азербайджан на соревнованиях в Лас-Вегасе (США), которые продлятся до 18 октября, представляют 23 борца.