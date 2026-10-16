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    Azərbaycan güləşçisi Günay Qurbanova dünya çempionatında gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    • 16 oktyabr, 2026
    • 09:23
    Azərbaycan güləşçisi Günay Qurbanova dünya çempionatında gümüş medal qazanıb

    Azərbaycan güləşçisi Günay Qurbanova U-23 dünya çempionatında gümüş medal qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, 59 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan güləşçi finalda ukraynalı Alina Filipoviçə sonuncu xal prinsipinə (4:4) əsasən məğlub olub.

    Beləliklə, G.Qurbanova mundialı ikinci pillədə başa vurub.

    Daha əvvəl yunan-Roma güləşçilərindən Elmir Əliyev (60 kq) gümüş, Ruslan Nurullayev (77 kq) isə bürünc medal qazanıb.

    Qeyd edək ki, oktyabrın 18-dək ABŞ-nin Las Veqas şəhərində keçiriləcək yarışda Azərbaycanı 23 güləşçi təmsil edir.

    Günay Qurbanova Elmir Əliyev Ruslan Nurullayev Güləş üzrə U-23 dünya çempionatı
    Азербайджанская борчиха Гюнай Гурбанова завоевала серебро на ЧМ в Лас-Вегасе
    Azerbaijani wrestler Gunay Gurbanova wins silver at U23 World Championships
    MiniBoss
    MiniBoss

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