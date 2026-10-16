Azərbaycan güləşçisi Günay Qurbanova dünya çempionatında gümüş medal qazanıb
Fərdi
- 16 oktyabr, 2026
- 09:23
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Azərbaycan güləşçisi Günay Qurbanova U-23 dünya çempionatında gümüş medal qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, 59 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan güləşçi finalda ukraynalı Alina Filipoviçə sonuncu xal prinsipinə (4:4) əsasən məğlub olub.
Beləliklə, G.Qurbanova mundialı ikinci pillədə başa vurub.
Daha əvvəl yunan-Roma güləşçilərindən Elmir Əliyev (60 kq) gümüş, Ruslan Nurullayev (77 kq) isə bürünc medal qazanıb.
Qeyd edək ki, oktyabrın 18-dək ABŞ-nin Las Veqas şəhərində keçiriləcək yarışda Azərbaycanı 23 güləşçi təmsil edir.
Азербайджанская борчиха Гюнай Гурбанова завоевала серебро на ЧМ в Лас-Вегасе
Azerbaijani wrestler Gunay Gurbanova wins silver at U23 World Championships
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