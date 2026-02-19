Президент США продлил на год действие антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

Как передает Report, это следует из документа, размещенного в американском Федеральном реестре.

"Я продлеваю на год национальный режим ЧС, введенный указом 13660", - приводятся слова Трампа в документе.

Этот режим предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах. Как подчеркивается в документе, Трамп полагает, что все эти ограничительные меры "должны оставаться в силе после 6 марта 2026 года".

"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - утверждает глава вашингтонской администрации.

Напомним, что США в марте 2014 года начали вводить санкции в отношении РФ в связи с войной против Украины. Под их действие подпали ряд российских банков и компаний, крупные предприниматели, должностные лица высокого ранга РФ. Изначально речь шла о незаконной аннексии Крыма. Затем, уже в годы первого президентства Трампа и Джо Байдена, перечень подобного рода санкций несколько раз расширялся.