    Президент США продлил на год действие антироссийских санкций

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 22:34
    Президент США продлил на год действие антироссийских санкций

    Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

    Как передает Report, это следует из документа, размещенного в американском Федеральном реестре.

    "Я продлеваю на год национальный режим ЧС, введенный указом 13660", - приводятся слова Трампа в документе.

    Этот режим предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014, 2018 и 2022 годах. Как подчеркивается в документе, Трамп полагает, что все эти ограничительные меры "должны оставаться в силе после 6 марта 2026 года".

    "Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - утверждает глава вашингтонской администрации.

    Напомним, что США в марте 2014 года начали вводить санкции в отношении РФ в связи с войной против Украины. Под их действие подпали ряд российских банков и компаний, крупные предприниматели, должностные лица высокого ранга РФ. Изначально речь шла о незаконной аннексии Крыма. Затем, уже в годы первого президентства Трампа и Джо Байдена, перечень подобного рода санкций несколько раз расширялся.

