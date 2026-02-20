İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Ötən il Ali Məhkəmədə ƏƏMSN-dən şikayətlər üzrə qəbul edilən qərarların sayı azalıb

    Daxili siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 15:38
    Ötən il Ali Məhkəmədə ƏƏMSN-dən şikayətlər üzrə qəbul edilən qərarların sayı azalıb

    Ötən il Ali Məhkəmədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏMSN) ilə bağlı vətəndaşlardan daxil olan şikayətlər üzrə 1353 qərar qəbul olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini Rəşad Mustafayev Azərbaycan Hakimlərinin II Forumu çərçivəsində baş tutanda panel müzakirədə deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu da 2024-cü illə müqayisədə qərarların sayında azalma olduğunu göstərir:

    "Belə ki, 2024-cü ildə Ali Məhkəmədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə bağlı vətəndaşlardan daxil olan şikayətlər üzrə 1434 qərar qəbul olunmuşdu. Bu həm də inzibati qərarın keyfiyyətinin yüksəlməsi, vətəndaşlar üçün mübahisələrin azalması deməkdir".

    Nazir müavini həmçinin bildirib ki, 2025-ci ildə 116 iş məhkəmədən kənar qaydada vətəndaşın xeyrinə həll edilib.

    Ali Məhkəmə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Rəşad Mustafayev
    Верховный суд Азербайджана зафиксировал снижение жалоб на Минтруда в 2025 году

    Son xəbərlər

    16:57

    Azərbaycan BƏT-in əməyin təhlükəsizliyi və gigiyenasına dair beynəlxalq konvensiyasına qoşulub

    Xarici siyasət
    16:55

    Əraqçi: İran ABŞ ilə saziş layihəsini 2-3 gün ərzində hazırlamağı planlaşdırır

    Region
    16:50

    Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru kəməri ilə nəqletmə 15 %-dən çox artıb

    Energetika
    16:50

    Asbest və tərkibində asbest olan materialların mülki dövriyyədən çıxarılması ilə bağlı dəyişiklik təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    16:47
    Foto

    Gəncədə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Nofəl Əsgərov dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    16:43

    Keçən il Azərbaycana gələn və ölkədən xaricə gedənlərin sayı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    16:42

    Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi Medianın İnkişafı Agentliyinə, Multikulturalizm Mərkəzi isə BMTM-ə birləşdirilir

    Daxili siyasət
    16:42

    Azərbaycanda yeni büdcə təşkilatları yaradılıb

    Maliyyə
    16:41

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin iki qurumu QSC-yə çevrilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti