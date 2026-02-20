Верховный суд Азербайджана зафиксировал снижение жалоб на Минтруда в 2025 году

Верховный суд Азербайджана в 2025 году принял 1 353 решения по жалобам граждан, связанным с деятельностью Министерства труда и социальной защиты населения.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев в ходе панельной дискуссии в рамках II Форума судей Азербайджана.

По его словам, это свидетельствует о сокращении числа решений по сравнению с 2024 годом:

"Так, в 2024 году в Верховном суде было принято 1 434 решения по жалобам граждан, связанным с Министерством труда и социальной защиты населения. Это также означает повышение качества административных решений и сокращение споров для граждан".

Он также отметил, что в 2025 году 116 дел были решены во внесудебном порядке в пользу граждан.