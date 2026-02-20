Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Верховный суд Азербайджана зафиксировал снижение жалоб на Минтруда в 2025 году

    Внутренняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 16:11
    Верховный суд Азербайджана зафиксировал снижение жалоб на Минтруда в 2025 году

    Верховный суд Азербайджана в 2025 году принял 1 353 решения по жалобам граждан, связанным с деятельностью Министерства труда и социальной защиты населения.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты населения Рашад Мустафаев в ходе панельной дискуссии в рамках II Форума судей Азербайджана.

    По его словам, это свидетельствует о сокращении числа решений по сравнению с 2024 годом:

    "Так, в 2024 году в Верховном суде было принято 1 434 решения по жалобам граждан, связанным с Министерством труда и социальной защиты населения. Это также означает повышение качества административных решений и сокращение споров для граждан".

    Он также отметил, что в 2025 году 116 дел были решены во внесудебном порядке в пользу граждан.

