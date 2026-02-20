İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan 2025-ci ildə 5,4 min tondan çox "Premium Euro-95" markalı benzin ixrac edib

    Energetika
    • 20 fevral, 2026
    • 15:38
    Azərbaycan 2025-ci ildə 5,4 min tondan çox Premium Euro-95 markalı benzin ixrac edib

    Azərbaycan 2025-ci ildə 3 milyon 566,28 min ABŞ dolları dəyərində 5 min 406,53 ton "Premium Euro-95" markalı benzin ixrac edib.

    Bu barədə "Report" Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına istinadən xəbər verir.

    Qeyd olunan həcmin 1 min 210,28 tonu Ermənistana tədarük edilib. Tədarükün dəyəri 788,8 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxracın əsas həcmi isə Gürcüstanın payına düşüb. Bu ölkəyə 2 milyon 777,48 min ABŞ dolları dəyərində 4 min 196,25 ton benzin tədarük edilib.

    2024-cü ildə Azərbaycan "Premium Euro-95" markalı benzin ixrac etməyib.

    Азербайджан в 2025 году экспортировал свыше 5,4 тыс. тонн бензина Premium Euro-95
    Azerbaijan exports over 5,400 tons of Premium Euro-95 gasoline in 2025

