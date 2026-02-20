Azərbaycan 2025-ci ildə 5,4 min tondan çox "Premium Euro-95" markalı benzin ixrac edib
Energetika
- 20 fevral, 2026
- 15:38
Azərbaycan 2025-ci ildə 3 milyon 566,28 min ABŞ dolları dəyərində 5 min 406,53 ton "Premium Euro-95" markalı benzin ixrac edib.
Bu barədə "Report" Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına istinadən xəbər verir.
Qeyd olunan həcmin 1 min 210,28 tonu Ermənistana tədarük edilib. Tədarükün dəyəri 788,8 min ABŞ dolları təşkil edib.
İxracın əsas həcmi isə Gürcüstanın payına düşüb. Bu ölkəyə 2 milyon 777,48 min ABŞ dolları dəyərində 4 min 196,25 ton benzin tədarük edilib.
2024-cü ildə Azərbaycan "Premium Euro-95" markalı benzin ixrac etməyib.
