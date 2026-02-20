Азербайджан в 2025 году экспортировал свыше 5,4 тыс. тонн бензина Premium Euro-95
Энергетика
- 20 февраля, 2026
- 15:18
Азербайджан в 2025 году экспортировал бензин Premium Euro-95 в объеме 5 тыс. 406,53 тонн на сумму $3 млн 566,28 тыс.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госкомитета по статистике.
Из указанного объема 1 тыс. 210,28 тыс. тонн бензина Premium Euro-95 на сумму $788,8 тыс. было поставлено в Армению.
Основной же объем - 4 тыс. 196,25 тонн на сумму $2 млн 777,48 тыс. – в Грузию
В 2024 году экспорт бензина Premium Euro-95 из Азербайджана не осуществлялся.
