İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclası keçirilir, Prezident İlham Əliyev iclasda iştirak edir

    Xarici siyasət
    • 19 fevral, 2026
    • 18:11
    Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclası keçirilir, Prezident İlham Əliyev iclasda iştirak edir

    Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclası keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampın dəvəti ilə iclasda iştirak edir.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar ayının 22-də Davosda ABŞ Prezidenti Donald Trampın təşəbbüsü ilə yaradılan Sülh Şurası təsis edilib.

    Sülh Şurası Sülh Şurasının ilk iclası İlham Əliyev Donald Tramp Vaşinqton
    Foto
    В Вашингтоне стартовало первое заседание Совета мира, президент Ильхам Алиев принимает участие
    Foto
    President Ilham Aliyev attends inaugural meeting of the Board of Peace in Washington

    Son xəbərlər

    19:17

    Koşta: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyü sülh planının bir hissəsidir

    Digər ölkələr
    19:15

    Türkan Məmmədyarova: "Azərbaycan çempionatının yarımfinalında uduzmağa layiq idim"

    Fərdi
    19:00

    Tramp beynəlxalq siyasətdə şəxsi münasibətlərin əhəmiyyətini vurğulayıb

    Digər
    18:59
    Foto

    İlham Əliyev Vaşinqtonda bir sıra dövlətlərin liderləri və rəsmi şəxslərlə ayaqüstü görüşüb

    Xarici siyasət
    18:55

    İrakli Kobaxidze: Kulevi terminalı sanksiyalardan yayınmaq üçün istifadə olunmur

    Region
    18:49

    Azərbaycan Prezidenti Vaşinqtonda Nikol Paşinyanla ayaqüstü söhbət edib

    Xarici siyasət
    18:48

    ABŞ Prezidenti İlham Əliyev və Nikol Paşinyana sülh yaratdıqlarına görə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    18:44

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda "Gəncə" yarımfinala adlayıb

    Komanda
    18:44

    Donald Tramp: Bəziləri elə bilir ki, mənimlə oynamaq olar, amma bu mümkün deyil

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti