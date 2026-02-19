Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclası keçirilir, Prezident İlham Əliyev iclasda iştirak edir
Xarici siyasət
- 19 fevral, 2026
- 18:11
Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclası keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampın dəvəti ilə iclasda iştirak edir.
Qeyd edək ki, bu ilin yanvar ayının 22-də Davosda ABŞ Prezidenti Donald Trampın təşəbbüsü ilə yaradılan Sülh Şurası təsis edilib.
