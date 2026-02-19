В Вашингтоне стартовало первое заседание Совета мира, президент Ильхам Алиев принимает участие

В столице США Вашингтоне стартовало первое заседание Совета мира, сформированного по инициативе президента США Дональда Трампа для восстановления сектора Газа.

Как передает Report, в заседании по приглашению президента США Дональда Трампа принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Заседание проходит в Институте мира под председательством президента США. Главной темой обсуждения в ходе заседания станет план реконструкции сектора Газа.

Как ожидается, США объявят о намерении членов Совета выделить в общей сложности $5 млрд на "усилия по гуманитарной помощи и реконструкции в Газе".

Напомним, что церемония подписания устава Совета мира состоялась 22 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. В церемонии подписания участвовали лидеры 20 стран.