    В Вашингтоне стартовало первое заседание Совета мира, президент Ильхам Алиев принимает участие

    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 18:13
    В столице США Вашингтоне стартовало первое заседание Совета мира, сформированного по инициативе президента США Дональда Трампа для восстановления сектора Газа.

    Как передает Report, в заседании по приглашению президента США Дональда Трампа принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Заседание проходит в Институте мира под председательством президента США. Главной темой обсуждения в ходе заседания станет план реконструкции сектора Газа.

    Как ожидается, США объявят о намерении членов Совета выделить в общей сложности $5 млрд на "усилия по гуманитарной помощи и реконструкции в Газе".

    Напомним, что церемония подписания устава Совета мира состоялась 22 января в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. В церемонии подписания участвовали лидеры 20 стран.

    Вашингтон США Дональд Трамп Совет мира по Газе Институт мира
