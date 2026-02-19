IMF: Azərbaycanın dövlət borcu 2032-ci ilə 20 %-dən aşağı olacaq
Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) proqnozlarına görə, 2026-cı ildə Azərbaycanın ümumi dövlət borcu ÜDM-in 20,7 %-ni təşkil edəcək.
"Report" IMF-yə istinadən xəbər verir ki, gözləntilərə görə, bu göstərici orta müddətli perspektivdə dayanıqlı səviyyədə qalacaq.
Proqnoza əsasən, 2027-ci ildə ölkənin dövlət borcunun səviyyəsi ÜDM-in 20,9 %-nə, 2028-ci ildə 20,7 %-nə, 2029-cu ildə 20,4 %-nə, 2030-cu ildə 19,9 %-nə çatacaq, 2031-ci ildə isə ÜDM-in 19,6 %-ni təşkil edəcək.
Dövlət zəmanəti ilə alınan borcun ÜDM-dəki payı da, proqnozlaşdırılan dövrdə sabit qalacaq: 2026-cı ildə ÜDM-in 25,3 %-i, 2027-ci ildə 24,4 %-i, 2028-ci ildə 23,6 %-i, 2029-cu ildə 22,9 %-i, 2030-cu ildə 21,9 %-i, 2031-ci ildə isə 20,8 %-i səviyyəsində.
Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı rəsmi statistikaya əsasən, 2026-cı il yanvarın 1-də Azərbaycanın dövlət borcu 4 milyard 813,5 milyon ABŞ dolları təşkil edib, öhdəliklərin 85,7 %-i dollarda ifadə olunub.
Borcun valyuta strukturunda avronun payı 6,4 %, IMF-nin xüsusi borcalma hüquqlarının (XBH) payı 3,2 %, yapon yeninin payı 3,1 %, digər valyutaların payı isə 1,6 % təşkil edir.
Dəyişkən faiz dərəcəsi ilə olan öhdəliklər xarici borc məbləğinin 49,5 %-ni, sabit dərəcə ilə olanlar isə 50,5 %-ni təşkil edib.
Xarici borcun 58,2 %-i yaxın beş il ərzində, 36,1 %-i 5 ildən 10 ilədək müddətdə, daha 5,7 %-i isə 10 ildən artıq müddətdə qaytarılmalıdır.
Maliyyə Nazirliyindən həmçinin qeyd edilib ki, mövcud kredit sazişləri və avrobondlar nəzərə alınmaqla xarici dövlət borcunun orta ödəniş müddəti 5,1 il təşkil edir.
Xarici borcun strukturunda 35,4 % (1,703 milyard ABŞ dolları) Asiya İnkişaf Bankına olan borca düşür. Avrobond sahiblərinə olan borc 1,387 milyard ABŞ dolları (xarici borcun 28,8 %-i), Dünya Bankına olan borc 657 milyon ABŞ dolları (14,3 %) təşkil edir; qalan hissə digər beynəlxalq maliyyə və kredit təşkilatlarına olan borcdur.