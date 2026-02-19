CAR-da kimya zavodunda partlayışlar baş verib
Digər ölkələr
- 19 fevral, 2026
- 22:50
Cənubi Afrika Respublikasının (CAR) Yohannesburq şəhərində kimya müəssisəsində genişmiqyaslı yanğına səbəb olan bir neçə partlayış baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli SABC radiostansiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, zavod Yohannesburqun mərkəzindən 17 km məsafədə Cermiston şəhərində yerləşir, ərazidə çoxsaylı yanğınsöndürən briqadalar fəaliyyət göstərir.
Zavoddan 500 m radiusda sakinlərin və müxtəlif müəssisələrin əməkdaşlarının təxliyəsi aparılır.
Mümkün xəsarət alanlar barədə məlumat daxil olmayıb. Hakimiyyət orqanları hələlik hansı kimyəvi maddələrin yandığını və onların insanlar üçün nə dərəcədə təhlükəli olduğunu da açıqlamayıb.
