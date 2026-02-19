İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    CAR-da kimya zavodunda partlayışlar baş verib

    Digər ölkələr
    • 19 fevral, 2026
    • 22:50
    CAR-da kimya zavodunda partlayışlar baş verib

    Cənubi Afrika Respublikasının (CAR) Yohannesburq şəhərində kimya müəssisəsində genişmiqyaslı yanğına səbəb olan bir neçə partlayış baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli SABC radiostansiyası məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, zavod Yohannesburqun mərkəzindən 17 km məsafədə Cermiston şəhərində yerləşir, ərazidə çoxsaylı yanğınsöndürən briqadalar fəaliyyət göstərir.

    Zavoddan 500 m radiusda sakinlərin və müxtəlif müəssisələrin əməkdaşlarının təxliyəsi aparılır.

    Mümkün xəsarət alanlar barədə məlumat daxil olmayıb. Hakimiyyət orqanları hələlik hansı kimyəvi maddələrin yandığını və onların insanlar üçün nə dərəcədə təhlükəli olduğunu da açıqlamayıb.

    Cənubi Afrika Respublikası partlayış yanğın Yohannesburq
    В ЮАР произошли взрывы на химзаводе

    Son xəbərlər

    23:50

    Bəhreyn Qəzzada dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılmasını təklif edib

    Digər ölkələr
    23:48

    Leyla Əliyeva Albaniyaya səfərlə bağlı video bölüşüb

    Xarici siyasət
    23:39

    "Fənərbağça" Avropa Liqasının pley-off mərhələsində İngiltərə klubuna uduzub

    Futbol
    23:34

    Prezidentin sosial media hesablarında Sülh Şurasının ilk iclası ilə bağlı paylaşım edilib

    Xarici siyasət
    23:30

    Misirin Baş naziri: Fələstin komitəsi Qəzzanın bütün rayonlarına çıxış əldə etməlidir

    Digər ölkələr
    23:25

    Vaşinqtonda Azərbaycanın dövlət rəhbərliyinə qarşı təxribat xarakterli hərəkətlərin qarşısı alınıb

    Xarici siyasət
    23:15

    ABŞ Prezidenti Rusiyaya qarşı sanksiyaların müddətini bir il uzadıb

    Digər ölkələr
    22:50

    CAR-da kimya zavodunda partlayışlar baş verib

    Digər ölkələr
    22:48

    Mario Götze klubu ilə olan müqaviləsinin müddətini artıra bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti