İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Xocavənd şəhərində əmək yarmarkası keçirilib

    Sosial müdafiə
    • 13 mart, 2026
    • 15:38
    Xocavənd şəhərində əmək yarmarkası keçirilib

    Xocavənd şəhərində əmək yarmarkası keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Xocavənd Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsinin inzibati binasında keçirilmiş yarmarkada qazpaylayıcı stansiyanın operatoru vəzifəsi üzrə vakansiyalar təqdim olunub.

    Aktiv məşğulluq tədbirində vətəndaşlara vakansiyaların tələbləri barədə məlumat verilib, uyğun namizədlərin qeydiyyatı aparılıb. Bundan başqa, yarmarkaya qatılan şəxslər Agentliyin icra etdiyi məşğulluq proqramları barədə də məlumatlandırılıblar.

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi

    Son xəbərlər

    16:15

    IATA: MDB aviasiya hadisələrinin araşdırılmasının tamamlanmasına görə liderdir

    İnfrastruktur
    16:15
    Foto

    Azərbaycan Belçika ilə "yaşıl enerji"nin ixracı üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    16:15

    Son bir ildə deputatlar Nazirlər Kabinetinə 124 müraciət ünvanlayıb

    Daxili siyasət
    16:11
    Foto

    Bakıda Afrikanın gələcəyi ilə bağlı müzakirələr aparılıb

    Xarici siyasət
    16:11

    Pakistan - Əfqanıstan müharibəsi – terror qruplaşmasının xidməti - ŞƏRH

    Analitika
    16:09

    Milli Məclis Azərbaycan hökumətinin hesabatını qəbul edib - YENİLƏNİB

    Milli Məclis
    16:07

    Azərbaycan MN: Türkiyənin ərazisinə qarşı növbəti raket buraxılışı regional sabitliyə birbaşa təhlükədir

    Hərbi
    16:04
    Foto

    AMB Qazaxıstanda keçirilmiş regional tədbirdə iştirak edib

    Maliyyə
    16:04

    Səyyad Aran: "Aran bölgəsində yeni beton su kanalları çəkilməlidir"

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti