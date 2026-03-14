Sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U-15 Azərbaycan çempionatı başa çatıb
- 14 mart, 2026
- 15:22
Sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U-15 Azərbaycan çempionatına yekun vurulub.
Azərbaycan Güləş Federasiyasından "Report"a verilən məlumat görə, Qazax Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən ölkə birinciliyinin son günündə yunan-Roma güləşi üzrə 48, 52, 57, 62, 68, 75 və 85 kq-da medalçılar müəyyənləşib.
48 kq
1. Pünhan Şahmarov (ROİL, "Neftçi")
2. Əhliman Balakişizadə (Sumqayıt, Təhsil)
3. Raqif Məmmədzadə (Mingəçevir), Zaur Əsədli (Cəlilabad)
52 kq
1. Rəsul Əhmədli (Sumqayıt, Təhsil)
2. Şahvələd Quliyev (Zəngilan)
3. Etibar Həsənov (AHİTA), Nəriman Cəfərzadə (Lənkəran)
57 kq
1. Sadiq Vəlizadə (Neftçi)
2. Cəsur Cavadzadə (UGİM-2)
3. Salavat Afyatulin (Neftçi), Asiman Məmmədov (Neftçi)
62 kq
1. Raul Məmmədzadə (ROİL, "Neftçi")
2. İsmayıl Mamedov (Balakən)
3. Zaman Qəribov (Lerik), Məhəmməd Rufullayev (AHİTA)
68 kq
1. İbrahim Məmmədzadə (Göyçay)
2. Tunar Misirxanov (AHİTA)
3. Ömər Əliyev (AHİTA), Eldar İsmayılzadə (UGİM-9)
75 kq
1. Süleyman Verdiyev (Gimnaziya, "Neftçi")
2. Əkrəm Rzayev (MOİK)
3. Fikrət Baxşaliyev (UGİM-10), Şirazi Şərbətov (Qusar)
85 kq
1. Elvin Necəfzadə (Neftçi)
2. Xalid Məmmədli (Neftçi)
3. Nurlan İbrahimov (Mingəçevir), Riyad Həsənov (MOİK)