Sobyanin: Moskvaya yaxınlaşan dörd pilotsuz uçuş aparatı vurulub
14 mart, 2026
14:24
Moskvaya yaxınlaşan dörd pilotsuz uçuş aparatı Hava Hücümundan Müdafiə (HHM) qüvvələri tərəfindən vurulub.
"Report"un Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verdiyinə görə, bu barədə şəhərin meri Sergey Sobyanin sosial şəbəkələrdə məlumat verib.
"Müdafiə Nazirliyinin HHM qüvvələri tərəfindən Moskvaya doğru uçan iki PUA məhv edilib. Qalıqların düşmə yerində fövqəladə xidmət mütəxəssisləri işləyir", - o qeyd edib.
14:41
Premyer Liqa nəhəngləri 19 yaşlı Said El-Malanın transferi uğrunda yarışırFutbol
14:40
İşlədiyi ofisdən 9 min dollarlıq fotoaparat oğurlamaqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıbHadisə
14:33
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilibHadisə
14:24
Sobyanin: Moskvaya yaxınlaşan dörd pilotsuz uçuş aparatı vurulubRegion
14:16
Azərbaycan Türkiyədən sement, şüşə və keramika idxalına çəkdiyi xərci 17 %-dən çox artırıbBiznes
14:03
Foto
Xocavəndin Xanoba kəndində 25 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
13:59
"Citibank"ın Dubay və Manamadakı şöbələri PUA hücumlarına məruz qalıbDigər ölkələr
13:45
Foto
Ağırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan çempionatı başlayıb, ilk qaliblər bəlli olubFərdi
13:28