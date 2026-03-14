Собянин: На подлете к Москве сбиты четыре беспилотника
В регионе
- 14 марта, 2026
- 14:20
На подлете к Москве силами ПВО были сбиты четыре беспилотника.
Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в соцсетях.
"Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву ... Уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - отметил он.
