Собянин: На подлете к Москве сбиты четыре беспилотника

На подлете к Москве силами ПВО были сбиты четыре беспилотника.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в соцсетях.

"Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву ... Уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - отметил он.