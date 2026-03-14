Kats: İrana qarşı müharibə lazım olduğu qədər davam edəcək
- 14 mart, 2026
- 15:16
İrana qarşı müharibə lazım olduğu qədər davam edəcək həlledici mərhələyə qədəm qoyur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail KİV-i ölkənin müdafiə naziri İsrael Katsın bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.
