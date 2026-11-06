Azərbaycanın Serbiyadakı Səfirliyi Belqradda Zəfər Günü münasibətilə rəsmi qəbul təşkil edib
- 06 noyabr, 2026
- 22:04
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Azərbaycanın Serbiyadakı səfirliyi 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Belqrad şəhərində rəsmi qəbul keçirib.
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, tədbirdə Serbiyanın dövlət qurumlarının nümayəndələri, o cümlədən idman naziri Zoran Qayiç, diplomatik korpusun təmsilçiləri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri, media təmsilçiləri, eləcə də elm, təhsil, mədəniyyət və incəsənət sahələrinin tanınmış nümayəndələri iştirak ediblər.
Əvvəlcə Azərbaycan və Serbiyanın Dövlət himnləri səsləndirilib.
Sonra açılış nitqi ilə çıxış edən Azərbaycanın Serbiyadakı səfiri Tahir Tağızadə Zəfər Gününün Azərbaycan xalqı üçün tarixi əhəmiyyətindən danışıb. O bildirib ki, Zəfər Günü milli birliyin, qətiyyətin, dövlətçiliyin, eləcə də Azərbaycan xalqının beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etmək əzminin rəmzidir.
Səfirin sözlərinə görə, bu hadisə Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyinin möhkəmlənməsində və Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi reallığın formalaşmasında dönüş nöqtəsi olub. Diplomat Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etməsindən sonra təxminən üç onillik ərzində Ermənistanın hərbi təcavüzünə məruz qaldığını, nəticədə ölkə ərazisinin 20 faizinin işğal olunduğunu, bir milyon insanın qaçqın və məcburi köçkün düşdüyünü xatırladıb.
Qeyd olunub ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi və işğalçı qüvvələrin dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edən dörd qətnaməsi təxminən üç onillik ərzində icra edilməyib.
T.Tağızadə 2020-ci ildə baş vermiş 44 günlük Vətən müharibəsinin tarixi dönüş nöqtəsi olduğunu, 2023-cü ilin sentyabrında isə Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış bütün ərazilərində suverenliyini bərpa etdiyini diqqətə çatdırıb.
Səfir tarixi Zəfərin əldə olunmasının dörd əsas amilini qeyd edib. Bunlar Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli siyasi liderliyi və strateji baxışı, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şücaəti və peşəkarlığı, xalqın milli birliyi və həmrəyliyi, eləcə də Azərbaycanın dostlarından və beynəlxalq tərəfdaşlarından aldığı siyasi və mənəvi dəstəkdir.
T.Tağızadə Azərbaycan-Serbiya münasibətlərinə də toxunub. Bildirib ki, iki ölkə qarşılıqlı hörmət, etimad, suverenliyə və ərazi bütövlüyünə dəstək, eləcə də beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərinə sadiqlik əsasında möhkəm strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinə malikdir. Yüksək səviyyəli siyasi dialoq enerji, iqtisadiyyat, nəqliyyat, mədəniyyət və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün möhkəm təməl yaradır. O, SOCAR-ın Niş şəhərində kombinə edilmiş istilik və elektrik enerjisi istehsalı (CCGT) layihəsini, eləcə də "AzVirt" şirkətinin Serbiyada infrastruktur şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətindəki fəaliyyətini ikitərəfli əməkdaşlığın konkret nümunələri kimi göstərib.
Daha sonra Azərbaycanın Serbiyadakı hərbi attaşesi polkovnik-leytenant Elməddin Həsənov çıxış edərək, 2020-ci il Vətən müharibəsində Azərbaycan Ordusunun hərbi imkanları, müasir texnologiyalardan istifadə və Şuşanın azad edilməsi əməliyyatının xüsusiyyətləri barədə danışıb.
O bildirib ki, 44 günlük Vətən müharibəsi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tarixində həlledici məqam olub. Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Ordusu döyüş hazırlığını, peşəkarlığını, müasir hərbi imkanlarını və ölkənin ərazi bütövlüyünü bərpa etmək əzmini nümayiş etdirib.
Hərbi attaşenin sözlərinə görə, müharibənin mühüm xüsusiyyətlərindən biri müasir pilotsuz uçuş aparatlarından geniş istifadə edilməsi olub. Azərbaycan bu sistemlərdən kəşfiyyat, düşmən mövqelərinin müşahidəsi və hərbi hədəflərə dəqiq zərbələrin endirilməsi məqsədilə yararlanıb.
O, həmçinin Azərbaycan və Serbiya arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Qeyd edib ki, iki ölkənin müdafiə qurumları arasında hərbi əməkdaşlıq, peşəkar təcrübə mübadiləsi və dialoq bu tərəfdaşlığın mühüm tərkib hissələridir.
Sonda hərbi attaşe bildirib ki, Zəfər Günü ordunun gücünün yalnız silah və texnologiya ilə deyil, həm də əsgərlərin peşəkarlığı, intizamı, cəsarəti və qətiyyəti ilə ölçüldüyünü xatırladır.