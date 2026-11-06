В Сербии состоялся официальный прием по случаю Дня Победы Азербайджана

Посольство Азербайджана в Сербии организовало в Белграде официальный прием по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщает балканское бюро Report, в мероприятии приняли участие представители государственных структур Сербии, в том числе министр спорта Зоран Гаич, представители дипломатического корпуса, международных организаций и СМИ, а также известные деятели науки, образования, культуры и искусства.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Сербии.

Выступая с приветственной речью, посол Азербайджана в Сербии Тахир Тагизаде рассказал об историческом значении Дня Победы для азербайджанского народа. Он отметил, что этот день символизирует национальное единство, решимость, государственность и стремление азербайджанского народа восстановить международно признанную территориальную целостность и суверенитет страны.

По словам дипломата, историческая Победа стала поворотным моментом в укреплении международных позиций Азербайджана и формировании новых геополитических реалий на Южном Кавказе.

Посол напомнил, что после восстановления независимости Азербайджан на протяжении почти трех десятилетий сталкивался с военной агрессией Армении, в результате которой 20% территории страны оказались под оккупацией, а около миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Он также отметил, что четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году и требовавшие немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил, оставались невыполненными почти три десятилетия.

Тагизаде подчеркнул, что 44-дневная Отечественная война 2020 года стала историческим переломным моментом, а в сентябре 2023 года Азербайджан восстановил суверенитет над всей своей международно признанной территорией.

Дипломат выделил четыре основных фактора, обеспечивших историческую Победу: решительное политическое лидерство и стратегическое видение президента Ильхама Алиева, мужество и профессионализм Вооруженных сил Азербайджана, национальное единство и солидарность народа, а также политическую и моральную поддержку со стороны друзей и международных партнеров страны.

Коснувшись азербайджано-сербских отношений, посол отметил, что две страны связывает прочное стратегическое партнерство, основанное на взаимном уважении, доверии, поддержке суверенитета и территориальной целостности, а также приверженности основополагающим принципам международного права.

По его словам, политический диалог на высоком уровне создает надежную основу для расширения сотрудничества в энергетике, экономике, транспорте, культуре и других сферах.

В качестве конкретных примеров двустороннего взаимодействия Тагизаде привел проект SOCAR по строительству в городе Ниш парогазовой электростанции с комбинированным производством тепловой и электрической энергии (CCGT), а также деятельность компании AzVirt по развитию инфраструктурной сети Сербии.

Затем выступил военный атташе Азербайджана в Сербии подполковник Эльмеддин Гасанов, который рассказал о военных возможностях Азербайджанской армии в Отечественной войне 2020 года, применении современных технологий и особенностях операции по освобождению Шуши.

Он отметил, что 44-дневная Отечественная война стала решающим этапом в истории Вооруженных сил Азербайджана. Под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева Азербайджанская армия продемонстрировала боевую подготовку, профессионализм, современные военные возможности и решимость восстановить территориальную целостность страны.

По словам военного атташе, одной из ключевых особенностей войны стало широкое применение современных беспилотных летательных аппаратов. Азербайджан использовал эти системы для разведки, наблюдения за позициями противника и нанесения точных ударов по военным целям.

Гасанов также подчеркнул значение стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией. Он отметил, что военное сотрудничество, обмен профессиональным опытом и диалог между оборонными ведомствами двух стран являются важными составляющими этого партнерства.

В завершение военный атташе заявил, что День Победы напоминает о том, что сила армии определяется не только вооружением и технологиями, но и профессионализмом, дисциплиной, мужеством и решимостью военнослужащих.