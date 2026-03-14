Кац: Война против Ирана продолжится столько, сколько потребуется

Война против Ирана вступает в "решающий этап, который будет продолжаться столько, сколько потребуется".

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца.

Отмечается, что Кац провел сегодня утром встречу с начальником Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенантом Эялем Замиром и высшим военным командованием.