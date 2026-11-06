İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    "Neftçi" Premyer Liqanın "Zəfər turu"nda "Kəpəz"ə qalib gəlib

    Futbol
    • 06 noyabr, 2026
    • 21:55
    Neftçi Premyer Liqanın Zəfər turunda Kəpəzə qalib gəlib

    Misli Premyer Liqasının XI turunda "Neftçi" "Kəpəz" komandası ilə üz-üzə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, "Palms Sports Arena"da baş tutan oyun Bakı komandasının qələbəsi ilə yekunlaşıb - 1:0.

    Qolu 67-ci dəqiqədə Alen Şkribek vurub.

    Qələbə sayəsində xallarının sayını 24-ə çatdıran "Neftçi" turnir cədvəlində liderliyini möhkəmləndirib. Gəncə kollektivi isə 17 xalla beşincidir.

    Xatırladaq ki, turun əvvəlki qarşılaşmasında "Turan Tovuz" səfərdə "Qarabağ"a (1:0) qalib gəlib. "Zəfər turu"na noyabrın 8-də yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası Neftçi FK Kəpəz FK Zəfər turu
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