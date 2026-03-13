İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    "Atletiko"nun yarımmüdafiəçisi Pablo Barrios məşqdə zədələnib

    Futbol
    • 13 mart, 2026
    • 15:45
    Atletikonun yarımmüdafiəçisi Pablo Barrios məşqdə zədələnib

    İspaniyanın "Atletiko" klubunun futbolçusu Pablo Barrios zədələnib.

    "Report" AS nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı yarımmüdafiəçi məşq zamanı əzələ ağrısı hiss etdiyi üçün xəstəxanaya yerləşdirilib.

    O, ötən ay, İspaniya Kubokunda "Betis"lə matçda da zədə almışdı.

    Qeyd edək ki, Pablo Barrios cari mövsüm Madrid təmsilçisinin heyətində 21 oyuna 1 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. "Atletiko" martın 14-də La Liqada "Xetafe" ilə üz-üzə gələcək.

    Pablo Barrios Atletiko Madrid FK Real Betis FK Xetafe FK

    Son xəbərlər

    16:11
    Foto

    Bakıda Afrikanın gələcəyi ilə bağlı müzakirələr aparılıb

    Xarici siyasət
    16:11

    Pakistan - Əfqanıstan müharibəsi – terror qruplaşmasının xidməti - ŞƏRH

    Analitika
    16:09

    Milli Məclis Azərbaycan hökumətinin hesabatını qəbul edib - YENİLƏNİB

    Milli Məclis
    16:07

    Azərbaycan MN: Türkiyənin ərazisinə qarşı növbəti raket buraxılışı regional sabitliyə birbaşa təhlükədir

    Hərbi
    16:04
    Foto

    AMB Qazaxıstanda keçirilmiş regional tədbirdə iştirak edib

    Maliyyə
    16:04

    Səyyad Aran: "Aran bölgəsində yeni beton su kanalları çəkilməlidir"

    İnfrastruktur
    16:02

    Deputat: "Yolu keçən bir piyadaya görə avtomobilin saxlaması yolverilməzdir"

    Daxili siyasət
    16:02
    Foto

    İrandan Azərbaycana yeddi Hindistan vətəndaşı təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    15:58

    Koşta: Rusiyaya qarşı sanksiyaların zəiflədilməsi onun müharibə resurslarını artırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti