"Atletiko"nun yarımmüdafiəçisi Pablo Barrios məşqdə zədələnib
Futbol
- 13 mart, 2026
- 15:45
İspaniyanın "Atletiko" klubunun futbolçusu Pablo Barrios zədələnib.
"Report" AS nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 22 yaşlı yarımmüdafiəçi məşq zamanı əzələ ağrısı hiss etdiyi üçün xəstəxanaya yerləşdirilib.
O, ötən ay, İspaniya Kubokunda "Betis"lə matçda da zədə almışdı.
Qeyd edək ki, Pablo Barrios cari mövsüm Madrid təmsilçisinin heyətində 21 oyuna 1 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. "Atletiko" martın 14-də La Liqada "Xetafe" ilə üz-üzə gələcək.
Son xəbərlər
16:11
Foto
Bakıda Afrikanın gələcəyi ilə bağlı müzakirələr aparılıbXarici siyasət
16:11
Pakistan - Əfqanıstan müharibəsi – terror qruplaşmasının xidməti - ŞƏRHAnalitika
16:09
Milli Məclis Azərbaycan hökumətinin hesabatını qəbul edib - YENİLƏNİBMilli Məclis
16:07
Azərbaycan MN: Türkiyənin ərazisinə qarşı növbəti raket buraxılışı regional sabitliyə birbaşa təhlükədirHərbi
16:04
Foto
AMB Qazaxıstanda keçirilmiş regional tədbirdə iştirak edibMaliyyə
16:04
Səyyad Aran: "Aran bölgəsində yeni beton su kanalları çəkilməlidir"İnfrastruktur
16:02
Deputat: "Yolu keçən bir piyadaya görə avtomobilin saxlaması yolverilməzdir"Daxili siyasət
16:02
Foto
İrandan Azərbaycana yeddi Hindistan vətəndaşı təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
15:58