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    Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyi finala yüksələn güləşçilərimizə uğurlar arzulayıb

    Fərdi
    • 24 oktyabr, 2026
    • 21:45
    Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyi finala yüksələn güləşçilərimizə uğurlar arzulayıb

    Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyi bu ölkədə keçirilən güləş üzrə dünya çempionatında finala vəsiqə qazanan idmançılarımıza uğurlar arzulayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb.

    "Güləşçilərimiz Eldəniz Əzizli və Sənan Süleymanov hazırda Qazaxıstanda keçirilən Dünya Güləş Çempionatında parlaq qələbələr qazanaraq finalda yerlərini təmin ediblər!" - paylaşımda deyilir.

    Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyi hər iki idmançıya final görüşlərində uğurlar arzulayıb.

    Eldəniz Əzizli Sənan Süleymanov Güləş üzrə dünya çempionatı
    44 filmi
    44 filmi

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