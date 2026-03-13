Azərbaycan Avstraliyaya zeytun yağının tədarükünü bərpa edib
- 13 mart, 2026
- 15:51
Ötən il Azərbaycan 7 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 349 ton zeytun yağı ixrac edib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 1,5 % az, kəmiyyət olaraq – 51 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyaya 2,4 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 32 % az) 369,3 ton (-22 %), Türkiyəyə 2,1 milyon ABŞ dolları dəyərində (+4 dəfə) 648 ton (+7 dəfə), İsrailə 1,1 milyon ABŞ dolları dəyərində (+79 %) 286 ton (+3 dəfə), Amerika Birləşmiş Ştatlarına 365 min ABŞ dolları dəyərində (+43 %) 84,6 ton (+2,5 dəfə), Gürcüstana 304 min ABŞ dolları dəyərində (-33 %) 33 ton (-46 %) məhsul satıb.
Azərbaycan iki ilin tamamında Avstraliyaya zeytun yağının tədarükünü (5,3 min ABŞ dolları dəyərində 0,9 ton) bərpa edib.