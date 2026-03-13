İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Azərbaycan Avstraliyaya zeytun yağının tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    • 13 mart, 2026
    • 15:51
    Azərbaycan Avstraliyaya zeytun yağının tədarükünü bərpa edib

    Ötən il Azərbaycan 7 milyon ABŞ dolları dəyərində 1 min 349 ton zeytun yağı ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 1,5 % az, kəmiyyət olaraq – 51 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyaya 2,4 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 32 % az) 369,3 ton (-22 %), Türkiyəyə 2,1 milyon ABŞ dolları dəyərində (+4 dəfə) 648 ton (+7 dəfə), İsrailə 1,1 milyon ABŞ dolları dəyərində (+79 %) 286 ton (+3 dəfə), Amerika Birləşmiş Ştatlarına 365 min ABŞ dolları dəyərində (+43 %) 84,6 ton (+2,5 dəfə), Gürcüstana 304 min ABŞ dolları dəyərində (-33 %) 33 ton (-46 %) məhsul satıb.

    Azərbaycan iki ilin tamamında Avstraliyaya zeytun yağının tədarükünü (5,3 min ABŞ dolları dəyərində 0,9 ton) bərpa edib.

    Dövlət Statistika Komitəsi Tədarük bərpa edilib zeytun yağı

    Son xəbərlər

    16:11
    Foto

    Bakıda Afrikanın gələcəyi ilə bağlı müzakirələr aparılıb

    Xarici siyasət
    16:11

    Pakistan - Əfqanıstan müharibəsi – terror qruplaşmasının xidməti - ŞƏRH

    Analitika
    16:09

    Milli Məclis Azərbaycan hökumətinin hesabatını qəbul edib - YENİLƏNİB

    Milli Məclis
    16:07

    Azərbaycan MN: Türkiyənin ərazisinə qarşı növbəti raket buraxılışı regional sabitliyə birbaşa təhlükədir

    Hərbi
    16:04
    Foto

    AMB Qazaxıstanda keçirilmiş regional tədbirdə iştirak edib

    Maliyyə
    16:04

    Səyyad Aran: "Aran bölgəsində yeni beton su kanalları çəkilməlidir"

    İnfrastruktur
    16:02

    Deputat: "Yolu keçən bir piyadaya görə avtomobilin saxlaması yolverilməzdir"

    Daxili siyasət
    16:02
    Foto

    İrandan Azərbaycana yeddi Hindistan vətəndaşı təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    15:58

    Koşta: Rusiyaya qarşı sanksiyaların zəiflədilməsi onun müharibə resurslarını artırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti