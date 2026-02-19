В ЮАР произошли взрывы на химзаводе
Другие страны
- 19 февраля, 2026
- 22:01
Сегодня в Южноафриканской Республике, в столичном районе Йоханнесбурга на химическом предприятии прогремело несколько взрывов, которые привели к масштабному пожару.
Как передает Report, об этом сообщила местная радиостанция SABC.
По ее информации, завод находится в городе Джермистон в 17 км от центра Йоханнесбурга, на месте работают многочисленные пожарные расчеты. В радиусе 500 м от завода ведется эвакуация жителей и сотрудников различных учреждений.
Сообщения о возможных пострадавших не поступали. Власти пока также не сообщили, какие именно химические вещества горят и насколько они опасны для людей.
Последние новости
22:01
В ЮАР произошли взрывы на химзаводеДругие страны
21:45
"Арсенал" продлил контракт с Букайо СакаФутбол
21:30
Бахрейн выступил с идеей цифровизации госуслуг в ГазеДругие страны
21:26
МВФ: Уровень госдолга Азербайджана к 2032 году составит менее 20%Финансы
21:13
Шахбаз Шариф: Конфликт между Пакистаном и Индией урегулирован благодаря ТрампуВнешняя политика
21:11
Анна Бордон: Азербайджанские банки остаются хорошо капитализированными и прибыльнымиФинансы
21:06
На западе Франции объявлен красный уровень угрозы наводненийДругие страны
21:03
МВФ огласил прогнозы экспортной цены на азербайджанский газ до 2032 годЭнергетика
21:02
Фото