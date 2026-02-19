В ЮАР произошли взрывы на химзаводе

Сегодня в Южноафриканской Республике, в столичном районе Йоханнесбурга на химическом предприятии прогремело несколько взрывов, которые привели к масштабному пожару.

Как передает Report, об этом сообщила местная радиостанция SABC.

По ее информации, завод находится в городе Джермистон в 17 км от центра Йоханнесбурга, на месте работают многочисленные пожарные расчеты. В радиусе 500 м от завода ведется эвакуация жителей и сотрудников различных учреждений.

Сообщения о возможных пострадавших не поступали. Власти пока также не сообщили, какие именно химические вещества горят и насколько они опасны для людей.