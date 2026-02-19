Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В ЮАР произошли взрывы на химзаводе

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 22:01
    В ЮАР произошли взрывы на химзаводе

    Сегодня в Южноафриканской Республике, в столичном районе Йоханнесбурга на химическом предприятии прогремело несколько взрывов, которые привели к масштабному пожару.

    Как передает Report, об этом сообщила местная радиостанция SABC.

    По ее информации, завод находится в городе Джермистон в 17 км от центра Йоханнесбурга, на месте работают многочисленные пожарные расчеты. В радиусе 500 м от завода ведется эвакуация жителей и сотрудников различных учреждений.

    Сообщения о возможных пострадавших не поступали. Власти пока также не сообщили, какие именно химические вещества горят и насколько они опасны для людей.

    ЮАР взрыв химзавод
